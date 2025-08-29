¿No ha podido vacunarse contra fiebre amarilla? Salud anuncia nueva vacunatón para viajeros a Colombia

Si usted no ha conseguido vacuna contra fiebre amarilla y va a viajar a Colombia en setiembre u octubre, tiene una nueva oportunidad.

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada para el próximo jueves 4 y viernes 5 de setiembre de 8 a. m. a 12 p. m., en el Estadio Nacional. Para cada día estarán disponibles 300 citas.

LEA MÁS: Falsas exenciones a vacuna de fiebre amarilla: médicos bajo denuncia en Costa Rica

Los turistas deben haber adquirido su tiquete aéreo el 15 de agosto o antes. Salud advirtió que no se aceptarán reservas con tiquetes comprados a partir de esa fecha.

Los interesados deben solicitar su cita a través del formulario digital que se habilitará el lunes 1.° de setiembre a partir de las 2 p. m. en el enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

La vacuna contra la fiebre amarilla se podrá aplicar en nueva jornada en el Estadio Nacional. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

En este momento, la vacuna solo es obligatoria para quienes van a viajar a Colombia. Los viajeros a países de África y las otras naciones de Surámerica que también registran presencia de la enfermedad (como Brasil, Perú o Ecuador) están eximidos de este requisito antes del 28 de febrero de 2026.

Esto se debe a la escasez de dosis y a que Colombia es el país que registra más casos de la enfermedad, así como más visitas por parte de los costarricenses.

Aunque Costa Rica reportó su último caso de fiebre amarilla en 1956, se unen dos factores que aumentan el riesgo de reintroducción de la enfermedad.

El primero es la circulación del zancudo Aedes aegypti, que además de dengue, transmite la fiebre amarilla. Si un turista con la enfermedad es picado por un Aedes, este mosquito se convertiría en portador del virus de por vida y lo podría transmitir.

El segundo factor es que ha habido brotes en países donde los costarricenses viajan comúnmente, como Colombia.