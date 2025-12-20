No está sola: así puede denunciar violencia contra la mujer durante Navidad y fin de año

El Poder Judicial mantendrá la atención y recepción de denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja durante la época de Navidad, fin y principio de año.

La institución recordó que, si una persona es víctima o conoce algún caso de violencia física, sexual, psicológica o económica, ejercida por una pareja, expareja o alguien con quien exista o haya existido una relación afectiva, puede llamar al 911 para recibir atención inmediata.

El Poder Judicial informó que mantendrá la recepción de denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja durante este fin y principio de año. (Shutterstock/Shutterstock)

Cualquier oficina de la Fiscalía o del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en todo el país está habilitada para recibir denuncias, conocer los hechos y recabar la información de la persona agresora.

La institución hizo un llamado a las mujeres y a la ciudadanía en general a denunciar cualquier situación de violencia.

Medidas cautelares

Una vez presentada la denuncia, las autoridades pueden valorar la gestión de medidas cautelares. En los casos que así lo ameriten, incluso se podría solicitar ante el Juzgado Penal que la persona agresora permanezca detenida durante el proceso, o bien aplicar otras medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la mujer y de sus hijos.

El Poder Judicial también recordó que las personas afectadas pueden solicitar atención en la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, donde se brindan servicios de asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia social.

Como alternativa adicional de protección, las víctimas pueden acudir al Juzgado de Violencia Doméstica más cercano para solicitar las medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia Doméstica.

Entre estas medidas se incluyen:

Ordenar al agresor abandonar el domicilio común

Prohibirle el ingreso a la vivienda o al lugar de trabajo de la víctima

Impedir cualquier tipo de amenaza, perturbación o contacto hacia la mujer o sus hijos

El incumplimiento de estas medidas constituye un delito y debe ser informado al Ministerio Público.

La institución enfatizó que, tras interponer una denuncia o solicitar medidas de protección, es fundamental mantener actualizados los datos de contacto, como dirección exacta, número de teléfono, correo electrónico o un lugar para recibir comunicaciones, con el fin de ser informada oportunamente sobre el avance del proceso.