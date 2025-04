¿Necesita una silla de ruedas? Esta organización las entrega gratis y con ajuste personalizado

La Asociación Moviendo Esperanzas abrió una convocatoria nacional para brindar sillas de ruedas sin costo a personas en condición de vulnerabilidad.

La ayuda forma parte del programa Esperanza Sobre Ruedas, el cual busca mejorar la movilidad y calidad de vida de quienes enfrentan limitaciones físicas y no tienen recursos económicos.

El proyecto está dirigido a personas con discapacidad que requieran una silla de ruedas de uso permanente, no temporal. También aplica para quienes no pueden adquirir una por su situación financiera o usan un equipo en mal estado que no se ajusta a sus necesidades.

La organización aseguró que la meta es entregar más de 800 sillas durante el 2025. Además, indicó que no solo entregará los equipos, sino que realizará ajustes personalizados para asegurar que se adapten a las condiciones físicas de cada beneficiario.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, más de 150.000 personas en Costa Rica requieren algún tipo de ayuda técnica para movilizarse. Muchas no tienen acceso a herramientas adecuadas.

¿Quiénes pueden aplicar por una silla de ruedas?

Para acceder a una de las sillas de ruedas gratuitas, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una discapacidad que demande el uso permanente de silla de ruedas.

que demande el uso de silla de ruedas. Encontrarse en una situación económica que impida la compra de una silla.

que de una silla. Contar con una silla que no cumple las condiciones necesarias, ya sea por deterioro o por no ajustarse a sus características físicas.

La organización recibe solicitudes a través del correo info@moviendoesperanzas.org o kathy@moviendoesperanzas.org.

Desde este enlace también se puede solicitar el formulario de aplicación y obtener más información sobre el programa.

