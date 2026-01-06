El País

¿Necesita sacar la licencia en enero? Educación Vial amplió los horarios

Las pruebas se aplican de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m., en sedes como San José, Liberia y Limón

Por Damián Arroyo C.
La prueba práctica de manejo es el último escalón antes de conseguir la licencia de conducir. El MOPT brindará ese servicio de manera ampliada en los sábados de enero. Fotografía: MOPT.
MOPT amplió horario para pruebas de manejo en enero. Citas ya están disponibles en el sitio de Educación Vial.







Damián Arroyo C.

