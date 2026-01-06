¿Necesita sacar la licencia en enero? Educación Vial amplió los horarios

La Dirección General de Educación Vial del MOPT amplió el horario para aplicar las pruebas prácticas y teóricas de manejo durante el mes de enero.
Entre el 5 y el 30 de enero, se realizan pruebas prácticas en todas las sedes del país, de lunes a viernes entre 7 a. m. y 6 p. m., lo cual representa tres horas más del horario habitual.
Además, entre el 12 y el 23 de enero, se aplican pruebas teóricas en las sedes de Liberia, Puntarenas, San José (Paso Ancho), Limón y San Carlos, también en horario ampliado de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m.
Los espacios ya están habilitados en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC). Para matricularse, las personas deben contar con usuario y contraseña activos y haber realizado el pago de ¢5.000 por cada prueba. La matrícula se gestiona en línea mediante los siguientes enlaces oficiales:
- Prueba práctica: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaPractica
- Prueba teórica: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaTeorica .
El MOPT comunicó que todos los trámites relacionados con licencias deben iniciarse exclusivamente dentro de las oficinas. Además, se recordó que no se deben realizar pagos a números telefónicos o cuentas bancarias particulares, ya que estos procedimientos solo se ejecutan mediante los canales oficiales del MOPT y Educación Vial.