¿Necesita sacar la licencia en enero? Educación Vial amplió los horarios

MOPT amplió horario para pruebas de manejo en enero. Citas ya están disponibles en el sitio de Educación Vial.

La Dirección General de Educación Vial del MOPT amplió el horario para aplicar las pruebas prácticas y teóricas de manejo durante el mes de enero.

Entre el 5 y el 30 de enero, se realizan pruebas prácticas en todas las sedes del país, de lunes a viernes entre 7 a. m. y 6 p. m., lo cual representa tres horas más del horario habitual.

Además, entre el 12 y el 23 de enero, se aplican pruebas teóricas en las sedes de Liberia, Puntarenas, San José (Paso Ancho), Limón y San Carlos, también en horario ampliado de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 p. m.

Los espacios ya están habilitados en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC). Para matricularse, las personas deben contar con usuario y contraseña activos y haber realizado el pago de ¢5.000 por cada prueba. La matrícula se gestiona en línea mediante los siguientes enlaces oficiales:

El MOPT comunicó que todos los trámites relacionados con licencias deben iniciarse exclusivamente dentro de las oficinas. Además, se recordó que no se deben realizar pagos a números telefónicos o cuentas bancarias particulares, ya que estos procedimientos solo se ejecutan mediante los canales oficiales del MOPT y Educación Vial.