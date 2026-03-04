¿Necesita hacer trámites en el AyA de San José? Oficina de barrio chino se trasladó tras 60 años

Autofores cerrará el 1.° de marzo y reanudará atención el 2 de marzo en Paseo Colón, con horario de 7 a. m. a 4 p. m.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trasladó la oficina conocida como Autofores a una nueva sede en Paseo Colón a partir del pasado lunes 2 de marzo, luego de seis décadas de funcionamiento cerca del barrio chino en San José.

La institución informó que el cierre de la antigua sede marca el inicio de una nueva etapa para mejorar las condiciones de atención al público y ofrecer instalaciones más modernas para usuarios y colaboradores.

La nueva oficina se ubica a 150 metros al este de la estatua de León Cortés, frente al edificio Colón, en una zona céntrica con acceso mediante transporte público. Según el AyA, esta ubicación facilita los trámites y la llegada de las personas usuarias.

Oficina de AyA Autofores

En el nuevo espacio, las personas podrán realizar gestiones relacionadas con servicios de agua, entre ellas trámites administrativos, solicitudes de información y estudios de facturación. La institución indicó que el objetivo es ofrecer una atención más ágil y cercana.

El horario de atención presencial se mantendrá de lunes a viernes entre las 7 a. m. y las 4 p. m. en la nueva sede de Paseo Colón.

El AyA también recordó que mantiene canales de atención virtual y telefónica disponibles las 24 horas, entre ellos las líneas 8444-Agua (8444-2482) y 800-Reporte (800-7376783), además de su agencia virtual en el sitio web institucional.