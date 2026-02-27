AyA deja emblemático edificio en barrio chino: esta será la nueva ubicación

Autofores cerrará el 1.° de marzo y reanudará atención el 2 de marzo en Paseo Colón, con horario de 7 a. m. a 4 p. m.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cerrará la oficina Autofores, ubicada cerca del barrio chino, y trasladará sus servicios a Paseo Colón a partir del 2 de marzo. La decisión marca el fin de 60 años de operación en su sede actual.

La nueva oficina se ubicará 150 metros al este de la estatua de León Cortés, frente al edificio Colón. Según informó la institución, el cambio busca ofrecer mejores instalaciones y mayor comodidad para las personas usuarias y el personal.

Oficina de AyA Autofores

En el nuevo punto de atención, el público podrá realizar trámites, solicitudes de información y estudios de facturación. El horario será de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m.

AyA indicó que la ubicación en Paseo Colón facilita el acceso mediante transporte público y se encuentra en una zona céntrica. La entidad señaló que el traslado permitirá una atención más ágil y eficiente.

Además de la atención presencial, la institución mantiene disponibles sus canales digitales y telefónicos las 24 horas. Las personas pueden comunicarse al 8444-agua (444-2482) y al 800-reporte (800-7376783), así como utilizar la agencia virtual en www.aya.go.cr.

El cambio forma parte de un proceso de mejora en el servicio al cliente. La oficina actual dejará de operar el 1.º de marzo.