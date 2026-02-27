El País

AyA deja emblemático edificio en barrio chino: esta será la nueva ubicación

Después de seis décadas en el barrio chino, Autofores cambiará de sede. AyA anunció la nueva ubicación y el horario de atención a partir del 2 de marzo

Por Silvia Ureña Corrales
Autofores cerrará el 1.° de marzo y reanudará atención el 2 de marzo en Paseo Colón, con horario de 7 a. m. a 4 p. m.
Autofores cerrará el 1.° de marzo y reanudará atención el 2 de marzo en Paseo Colón, con horario de 7 a. m. a 4 p. m. (Cortesía AyA/Cortesía AyA)







