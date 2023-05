Natasha Cambronero y Esteban Oviedo: ‘El premio nos recuerda que podemos vivir sin miedo a denunciar’

Los periodistas de La Nación, Natasha Cambronero Jiménez y Esteban Oviedo Álvarez, recibieron la noche de este miércoles el Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo 2022 por “el altísimo impacto” que tuvo en Costa Rica la denuncia sobre una presunta estructura paralela que financió la campaña electoral de Rodrigo Chaves al margen de su partido.

Los dos reporteros ven en esta distinción un espaldarazo al poder de la denuncia periodística y recordaron que la misión del periodismo de investigación es publicar aquello que otros no quieren que se publique.

Oviedo, de 45 años, editor de la sección de Política de La Nación, declaró:

“El premio es un respaldo a quienes alzan la voz en defensa del país y de su institucionalidad. La libertad de prensa es parte de ese ecosistema, como herramienta fundamental en la democracia. El premio nos recuerda que podemos vivir sin miedo a denunciar en este país maravilloso.

“Periodistas, ciudadanos y funcionarios tenemos respaldo constitucional para examinar el quehacer público y, pese a los ataques que salen del propio Estado en contra de quienes denuncian, existen suficientes reservas democráticas para engrandecer este país con la libertad de expresión y con respeto a los derechos individuales y colectivos”.

Cambronero, de 36 años y editora de la Unidad de Investigación y Análisis de Datos de este medio, afirmó:

“Es un espaldarazo para no claudicar en la búsqueda de la verdad, para no claudicar en la develación de hechos que algunas fuerzas políticas y económicas quisieran mantener ocultos, en las tinieblas, pero que la ciudadanía, nuestros lectores, merecen y deben conocer. Es una bocanada de aire para no claudicar en la lucha en favor del periodismo serio, responsable y riguroso, que se basa en hechos y no en subjetividades”.

El caso revelado por Cambronero y Oviedo está judicializado. El 11 de marzo del 2022 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación para determinar si existió un financiamiento paralelo en la campaña de Rodrigo Chaves de previo a la primera ronda del 6 de febrero.

El fallo emitido por el jurado que les concedió el premio concluyó que “el trabajo es de alto interés coyuntural, da origen a un proceso de investigación pública en marcha, para mejorar estructuralmente las condiciones democráticas del país y con ello generar sanciones justas para el ejercicio electoral transparente”.

Así lo indicaron los comunicadores David Delgado Cabana, María Pérez Iglesias y Sergio Pacheco Salazar en la declaratoria.

Periodistas de La Nación reciben Premio Nacional de Periodismo

Esta fue la primera publicación de la investigación de Natasha Cambronero y Esteban Oviedo sobre una presunta estructura paralela que financió la campaña de Rodrigo Chaves al margen del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).