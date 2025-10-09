El País

Mutual ofrece ¢11.000 millones en bonos de vivienda para cierre del 2025

Las solicitudes se pueden presentar directamente en los Centros de Negocios o por medio de constructoras autorizadas

Por Damián Arroyo C.
BANHVI tiene 5.000 bonos disponibles para construir, comprar o mejorar vivienda. El subsidio se gestiona por entidades autorizadas.
Mucap aún puede financiar hasta 1.200 soluciones habitacionales con los fondos que mantiene disponibles este 2025. (Banhvi/Cortesía)







