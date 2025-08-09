Murió escalando un volcán en Ecuador: familia pide ayuda para traer su cuerpo

El montañista Roger Antonio Alfaro Espinoza, de 33 años, falleció la madrugada de este jueves 7 de agosto mientras escalaba por una pendiente del volcán Cayambe de Ecuador. Alfaro es nacido en Nicaragua, pero reside en Costa Rica desde que tenía tres años.

Según reportó el Cuerpo de Bomberos local, la alerta se recibió alrededor de las 2 a. m. del jueves. Alfaro resbaló y cayó por una quebrada en el sector conocido como la laguna verde.

El cuerpo fue hallado sin vida en medio de la nieve, a unos 4.750 metros de altura. La operación fue de alto riesgo debido a las condiciones climáticas extremas. El volcán nevado Cayambe está ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes ecuatorianos, en la provincia de Pichincha, a unos 70 kilómetros al noreste de Quito.

El cuerpo de Roger Alfaro Espinoza fue hallado sin vida en medio de la nieve, a unos 4,750 metros de altura. (Tomada de redes so/La Nación)

De acuerdo con los documentos encontrados, se determinó que la persona era extranjera, originaria de Nicaragua. La muerte de Alfaro ocurrió menos de dos semanas después de la muerte de otra mujer en ese mismo nevado, también por una caída.

En Costa Rica, su madre y dos hermanos viven en Puerto Viejo de Sarapiquí. Roger estudiaba el último año de Ingeniería Agronómica en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y comunidad estudiantil que hoy lo recuerda con cariño”, expresó la Federación de Estudiantes (Feuned).

Roger actualmente vivía en Alajuela y trabajaba en la empresa Dos Pinos. Desde hace unos cinco años su pasión era escalar volcanes. Escaló cumbres de México, Costa Rica y Guatemala. La del volcán de Cayambe, cuya altura es de 5.790 metros, fue su último reto.

“Él tenía el gusto por andar explorando, tomando fotos, y eso era su pasión”, dijo Blanca Alfaro, su hermana. “Era una persona un poco reservada, solidaria, empático, alegre y muy aplicado en sus estudios, y anhelaba viajar”, añadió.

Para la misión en Ecuador, salió de Costa Rica el pasado 2 de agosto y pretendía regresar al país este próximo lunes.

Hasta el momento, la familia fue informada por el consulado de Costa Rica en Ecuador que, por no contar con la nacionalidad costarricense, no puede repatriar el cuerpo a Costa Rica. Roger Alfaro era residente y actualmente tenía en trámite la nacionalidad.

El cuerpo se encuentra en Medicatura Forense de Quito, en Ecuador. La repatriación del cuerpo a Costa Rica cuesta $3.800, según cotizó la familia a una funeraria.

Por ello, los familiares de Alfaro solicitaron apoyo para el traslado el cuerpo a nuestro país y los gastos fúnebres.

Puede ayudar, mediante Sinpe Móvil a los siguientes números: