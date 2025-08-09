El País

Murió escalando un volcán en Ecuador: familia pide ayuda para traer su cuerpo

Familia solicitó apoyo para repatriar el cuerpo a Costa Rica y poder cubrir gastos fúnebres

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva

El montañista Roger Antonio Alfaro Espinoza, de 33 años, falleció la madrugada de este jueves 7 de agosto mientras escalaba por una pendiente del volcán Cayambe de Ecuador. Alfaro es nacido en Nicaragua, pero reside en Costa Rica desde que tenía tres años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Volcán CayambeNevado de CayambeEcuadorMontañista muere en Ecuador
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.