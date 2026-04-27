El País

Municipalidad de San José renovará el Parque Central y plazas emblemáticas con nuevo plan urbano

El plan incluye mejoras en infraestructura, iluminación, accesibilidad y áreas verdes en parques y plazas clave de la capital, con el fin de hacerlos más seguros y funcionales para la ciudadanía.

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Por Libia Solano Meza
Plaza González Víquez
(Municipalidad de San José)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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