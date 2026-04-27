Municipalidad de San José renovará el Parque Central y plazas emblemáticas con nuevo plan urbano

La Municipalidad de San José pondrá en marcha un plan de intervención en varios espacios públicos del centro de la capital, con el objetivo de mejorar su infraestructura y fortalecer su uso como puntos de encuentro ciudadano.

Entre los sitios incluidos en este proyecto se encuentran el Parque Central de San José, la Plaza de las Garantías Sociales y la Plaza González Víquez, todos considerados espacios clave dentro de la dinámica urbana y social del cantón central.

El alcalde de la Municipalidad de San José, Diego Miranda, lo explicó en el programa Nuestra Voz, donde también aseguró que las intervenciones contemplan mejoras en áreas verdes, iluminación, accesibilidad peatonal y mobiliario urbano, con el fin de ofrecer entornos más seguros, ordenados y funcionales para las personas usuarias.

“La Plaza de las Garantías Sociales que está detrás de la Caja también la vamos a intervenir y está pronto a comenzar, estamos esperando que el CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) nos dé ya el visto bueno del diseño que presentamos”, dijo Miranda.

A estas iniciativas se suma la instalación de iluminación en el Parque Metropolitano La Sabana, trabajos que iniciarán el 15 de mayo con una duración estimada de 9 meses.

El objetivo es permitir el uso 24 horas del día de este espacio, ya que recibe anualmente a más de 2,3 millones de visitantes.

Además, se contemplan nuevas acciones para mejorar el espacio, como habilitar cafetines, renovar el lago y delimitar el perímetro del parque para controlar de forma más eficiente los accesos, contribuyendo así a una mayor seguridad y mejor aprovechamiento del área.

En el Parque Metropolitano La Sabana se invertirán más de ¢2.000 millones para mejorar la iluminación, permitir su uso 24/7 y habilitar nuevas áreas como cafetines, además de reforzar la seguridad y el control de accesos. (Mayela López)

Parques accesibles y seguros la nueva promesa

El municipio planea intervenir tres espacios públicos con distintas etapas de avance y presupuestos:

Parque Central : se invertirán ¢648 millones y el proceso de contratación ya está activo en Sicop.

: se invertirán y el proceso de contratación ya está activo en Sicop. Plaza de las Garantías Sociales : el proyecto, con un costo estimado de ¢1.015 millones, está en fase inicial de solicitud de contratación. Busca crear un entorno más sostenible, seguro y accesible.

: el proyecto, con un costo estimado de está en fase inicial de solicitud de contratación. Busca crear un entorno más sostenible, seguro y accesible. Plaza González Víquez: aún no inicia el proceso de contratación, pero se proyecta una inversión superior a ¢2.200 millones para una renovación integral que incluirá aceras nuevas, mejor iluminación, gimnasio, cancha sintética y rehabilitación de espacios deportivos.

En conjunto, las intervenciones buscan modernizar estos espacios, mejorar la seguridad y promover sostenibilidad ambiental.

El Parque de la Paz será intervenido con una inversión de ¢664 millones para mejorar senderos, zonas verdes e infraestructura deportiva y recreativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, el Parque de la Paz será objeto de mejoras este año bajo la gestión del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. El proceso de contratación ya está en marcha en Sicop, aunque actualmente se encuentran resolviendo objeciones.