El País

La Sabana tendrá iluminación 24 horas: obras arrancan el 15 de mayo

La Municipalidad de San José y otras autoridades iniciarán las obras en mayo de 2026 para iluminar el Parque La Sabana. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
Cielo desejado, sol, vida y mucho color en La Sabana
El Parque Metropolitano La Sabana contará con iluminación 24 horas tras obras que iniciarán el 15 de mayo y finalizarían en febrero de 2027. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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