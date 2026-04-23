La Sabana tendrá iluminación 24 horas: obras arrancan el 15 de mayo

El Parque Metropolitano La Sabana contará con iluminación 24 horas tras obras que iniciarán el 15 de mayo y finalizarían en febrero de 2027.

A partir del 15 de mayo de 2026, iniciarán las obras para iluminar el Parque Metropolitano La Sabana, con el objetivo de habilitar este espacio público para su uso seguro durante las 24 horas del día, según confirmó la Municipalidad de San José.

De acuerdo con las autoridades, este proyecto responde a la necesidad de recuperar uno de los principales pulmones verdes de la capital, que en los últimos años ha presentado condiciones de baja iluminación, lo que ha limitado su uso en horario nocturno.

Parque Metropolitano La Sabana tendrá iluminación 24 horas

¿Qué incluirán las obras?

El proyecto prevé la implementación de un sistema de iluminación con alimentación subterránea, lo que permitirá una intervención moderna. El plan técnico incluye:

Instalación de 381 luminarias LED en distintas alturas, diseñadas para garantizar durabilidad, eficiencia energética y resistencia a condiciones exteriores

en distintas alturas, diseñadas para garantizar durabilidad, eficiencia energética y resistencia a condiciones exteriores Iluminación de senderos y pasos peatonales de alto tránsito

Iluminación en áreas clave e infraestructura deportiva y recreativa

Desarrollo de obras eléctricas para garantizar el abastecimiento energético y la operación continua

Además de la iluminación, el plan contempla otras intervenciones en el parque:

Construcción de ciclovías

Habilitación de cafetines

Rehabilitación de senderos

El alcalde de San José, Diego Miranda, señaló que el proyecto busca garantizar la ocupación del espacio público en horarios en los que actualmente su uso es limitado.

“La recuperación del espacio público es muy importante, sobre todo en las franjas horarias donde la gente a veces quisiera disfrutar de este espacio, que es el más relevante de la ciudad, pero que no siempre se puede porque la gente quisiera hacer ejercicio, tomarse un café, compartir con alguien después de las 5 de la tarde y es casi imposible”, señaló Miranda.

¿Cuándo estarán listas?

Las obras tendrán una duración estimada de nueve meses y se ejecutarán por etapas, con habilitaciones parciales para que la ciudadanía pueda utilizar progresivamente las áreas intervenidas. Se prevé que el proyecto concluya en febrero de 2027.

Según el gobierno local, La Sabana recibe a más de 2,3 millones de visitantes por año; sin embargo, su uso ha estado históricamente concentrado en el día.

La iniciativa se desarrollará en coordinación con el Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), y contempla una inversión conjunta de ¢2.000 millones por parte de la Municipalidad de San José, el ICODER y la CNFL.