El País

Municipalidad de San José acepta ‘obras inconclusas’ en bulevar de avenida central: otorgan plazo adicional a contratista

Recepción se dio bajo figura ‘provisional’; ayuntamiento descarta cualquier tipo de multa o sanción

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
En una visita de La Nación el pasado 12 de agosto, las obras de ampliación del bulevar de la avenida central aún estaban inconclusas.
En una visita de La Nación el pasado 12 de agosto, las obras de ampliación del bulevar de la avenida central aún estaban inconclusas. (Sebastián Sánchez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
avenida centralobrasPedregalprórroga
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.