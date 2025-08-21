Municipalidad de San José acepta ‘obras inconclusas’ en bulevar de avenida central: otorgan plazo adicional a contratista

En una visita de La Nación el pasado 12 de agosto, las obras de ampliación del bulevar de la avenida central aún estaban inconclusas.

Tres prórrogas después, la ampliación del bulevar de la avenida central no ha finalizado. La Municipalidad de San José informó de que, bajo la figura de “recepción provisional” prevista en la Ley de Contratación Pública, aceptó las obras, pese a que aún no están concluidas.

El ayuntamiento capitalino le otorgó a la empresa Pedregal 18 días naturales a partir del 6 de agosto, fecha en que debieron finalizar las obras, para entregar definitivamente el trabajo. Sostienen que ese tipo de recepción permite recibir el proyecto cuando está mayoritariamente concluido, aunque queden algunos detalles por atender posteriormente.

Señalaron además que el lunes 11 de agosto la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) inició la colocación de postes de luz, lo que implicó movimientos y excavaciones, requiriendo la presencia de la empresa contratista para atender eventuales requerimientos relacionados con la cometida eléctrica o los pedestales de luz.

Prórrogas

La empresa solicitó el pasado 3 de julio una tercera prórroga para la finalización de las obras para ampliar el bulevar con fecha límite al 6 de agosto. El municipio josefino autorizo dicha petición.

Sin embargo, en una constatación que realizó La Nación el 12 de agosto, las obras aún no han concluido. Se realizaban trabajos de limpieza, señalización, colocación de adoquines. Además, persistían los huecos en algunas zonas.

El municipio descartó cualquier tipo de multa a la empresa dado que utilizó la figura de “recepción provisional”.

Trabajadores de la empresa Pedregal colocaban adoquines faltantes en la ampliación del bulevar de la avenida central, el pasado 12 de agosto. (Sebastián Sánchez/La Nación)

Las obras iniciaron en noviembre del 2024 y debían concluir en abril del 2025. Sin embargo, el primer retraso ocurrió por el hallazgo de líneas del tranvía que circuló por San José entre 1899 y 1950.

Las líneas del tranvía fueron expuestas tras las primeras excavaciones en dos cuadras ubicadas entre las calles 15 y 17.

LEA MÁS: Descubrimiento de línea del tranvía retrasó ampliación de bulevar de avenida central

El plazo entonces fue extendido para el 23 de junio, pero tampoco se cumplió.

La nueva fecha de conclusión se situó para el 25 de julio. Sin embargo, la empresa constructora solicitó que se extendiera la fecha de entrega, ahora el 6 de agosto. Ese día tampoco se entregaron las obras finalizadas, sino que se dio la “recepción provisional”.

El proyecto inicialmente costaba ¢862 millones. Ese monto se elevó hasta situarse en los ¢975 millones. Además, el descubrimiento de las líneas férreas antiguos originó una nueva licitación por parte del municipio josefino con el fin de restaurar y exhibirlas. El monto presupuestado para cubrir esas obras asciende a los ¢55 millones.

La ampliación pretende conectar el bulevar de la avenida central con el Barrio La California. Las obras se dividen en una zona de uso mixto (vehicular y peatonal) entre las calles 9 (donde termina actualmente la zona peatonal de la avenida) y 13 bis (contigua al Museo de Jade); y un tramo de uso exclusivo peatonal entre las calles 15 y 21.

El 12 de agosto trabajadores señalizaban calle en obras de ampliación de la avenida central. (Sebastián Sánchez/La Nación)

LEA MÁS: Desorden en ampliación de bulevar en Avenida Central. De esto se quejan comerciantes de la zona

Los trabajos inicialmente estaban pactados para iniciarse en abril del 2024, no obstante, el ayuntamiento josefino las suspendió “debido a la ausencia de presupuesto”. En esa oportunidad, se conoció que la falta de dinero para financiar el proyecto obedecía a problemas presupuestarios.