Municipalidad de San Carlos analiza recurso de casación tras condena millonaria a exalcaldesa por acoso laboral

El Juzgado de Trabajo condenó a la exalcaldesa de San Carlos, Karol Salas, al pago de ¢328,5 millones por acoso laboral

Por Yucsiany Salazar
Juzgado condena a exalcaldesa de San Carlos a pagar ₡328 millones por un caso de acoso laboral. (Facebook Municipalidad de San Carlos) (Facebook Municipalidad de San Carlos)







