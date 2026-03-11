Política

Exalcaldesa de San Carlos condenada por acoso laboral: deberá pagar ¢328 millones junto con la Municipalidad

Juzgado de Trabajo sancarleño tuvo probados múltiples actos de acoso en perjuicio de una funcionaria municipal. Estos son los detalles de la sentencia y la millonaria indemnización

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Tribunal condena a exalcaldesa de San Carlos a pagar ₡328 millones por un caso de acoso laboral. (Facebook Municipalidad de San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosKarol Salasacoso laboral
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.