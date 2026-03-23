El País

Municipalidad de Heredia lanza ‘Zona H’, nueva app para pagar estacionamiento: así funciona

La app fue presentada por la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar. En el parque central Nicolás Ulloa Soto podrá encontrar apoyo por parte de funcionarios municipales

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Por Sebastián Sánchez
Zona H, la nueva aplicación para parquear en el cantón central de Heredia.
Zona H, la nueva aplicación para parquear en el cantón central de Heredia. (Municipalidad de Heredia/Captura)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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