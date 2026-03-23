Municipalidad de Heredia lanza ‘Zona H’, nueva app para pagar estacionamiento: así funciona

Zona H, la nueva aplicación para parquear en el cantón central de Heredia.

La Municipalidad de Heredia habilitó una nueva aplicación móvil denominada “Zona H” para gestionar el estacionamiento en el cantón Central. La alcaldesa, Ángela Aguilar Vargas, anunció oficialmente el lanzamiento de esta herramienta digital para la compra de tiempo en los espacios autorizados.

El sistema permite que las personas administren el tiempo y el pago del parqueo desde cualquier ubicación. Según la información municipal, la plataforma busca facilitar la movilidad y brindar seguridad en las transacciones de los usuarios.

Para acceder al servicio, los conductores disponen de rótulos oficiales con códigos QR en las zonas de estacionamiento. La aplicación está disponible para descarga directa en las tiendas digitales App Store y Google Play.

Alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar, presenta nueva aplicación para parqueo en ese cantón. (Municipalidad de Heredia/Captura)

El ayuntamiento agregó que ofrece soporte presencial para quienes requieran ayuda con la instalación del programa en sus teléfonos móviles. El personal municipal atiende frente al kiosco del parque central Nicolás Ulloa Soto.

Los interesados pueden acudir por asesoría de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Los viernes el horario de atención presencial es de 8:00 a. m. a 12:00 m. d.