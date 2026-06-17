Municipalidad de Garabito demolió caseta y clausuró restaurante en Punta Leona

Municipalidad de Garabito demolió una estructura de seguridad. El club afectado calificó el acto de arbitrario.

La Municipalidad de Garabito demolió este martes una caseta de seguridad y clausuró un restaurante en Punta Leona, en Garabito, Puntarenas.

El alcalde local, Francisco González, confirmó que la caseta obstruía el paso por la vía y que el restaurante clausurado operaba en la zona pública de la zona marítimo-terrestre de playa Blanca. Además alegó que el establecimiento funcionaba con una patente que pertenecía a otra instalación y a otro lugar.

El ayuntamiento también investiga unos baños construidos en la zona pública para determinar si carecen de drenaje, pues se sospecha que los desechos están desaguando directo al mar.

Municipalidad de Garabito demolió una caseta de seguridad propiedad de Punta Leona Beach Club & Nature Resort.

Por su parte, en un comunicado de prensa, Punta Leona Beach Club & Nature Resort condenó y lamentó las actuaciones municipales y las calificó como arbitrarias y un atropello a la propiedad privada.

“El accionar de la municipalidad se realizó en una propiedad privada que cuenta con plano catastrado ante el Registro Nacional; a pesar de que la situación legal de acceso por esas vías se debate aún en el Tribunal Contencioso Administrativo”, aseguró la empresa.

El pasado 4 de junio, la Municipalidad de Garabito retiró la aguja que controlaba el ingreso al complejo turístico Punta Leona.