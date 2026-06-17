El País

Municipalidad de Garabito demolió caseta y clausuró restaurante en Punta Leona

Punta Leona Beach Club & Nature Resort sostuvo que el debate sobre el acceso a la playa sigue en debate en el Tribunal Contencioso y calificó los hechos como arbitrarios.

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Por Marianela Arias Vilchez
Municipalidad de Garabito demolió una estructura de seguridad. El club afectado calificó el acto de arbitrario.
Municipalidad de Garabito demolió una estructura de seguridad. El club afectado calificó el acto de arbitrario. (Cortesía/Francisco González)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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