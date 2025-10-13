El País

Multas por mal estacionamiento aumentan: más de 22.000 en solo nueve meses

En nueve meses ya se registraron 22.165 boletas por estacionar donde no se debe, especialmente en hidrantes, paradas y aceras

Por Silvia Ureña Corrales
La Policía de Tránsito impone una multa cada 18 minutos por mal estacionamiento. Ya van más de 22.000 en nueve meses.
La Policía de Tránsito impone una multa cada 18 minutos por mal estacionamiento. Ya van más de 22.000 en nueve meses. (Cortesía/Cortesía)







