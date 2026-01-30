Mujer de 51 años se convierte en segundo caso de chikungunya en Costa Rica

El Inciensa confirmó el segundo caso de Chikungunya en Costa Rica en los últimos ocho años.

Una costarricense de 51 años, vecina de Esparza, Puntarenas se convirtió en el segundo caso de Chikungunya en Costa Rica en los últimos ocho años. Este caso se confirma una semana después que el primero, un joven también vecino de Esparza.

Los resultados fueron confirmados por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Mary Munive Angermuller, ministra de Salud, señaló que por la fecha de inicio de los síntomas, este nuevo caso está relacionado con el anterior.

“Nos encontramos ampliando la investigación de campo y en coordinación con todos los sectores involucrados para el correcto abordaje de este evento”, resumió la jerarca.

Munive recalcó que hasta el momento se han fumigado 10.210 viviendas y otro tipo de edificaciones en el cantón puntarenense. Estas medidas, así como la búsqueda intensa de casos con síntomas sospechosos, continuarán en los próximos días.

Ministra de salud se refiere a segundo caso de chikungunya

¿Qué es la chikungunya y cuáles son sus síntomas?

La chikungunya es una enfermedad infecciosa transmitida por los mismos mosquitos que transmiten el dengue y el zika: el Aedes aegyptiy el Aedes albopictus. No obstante, sus síntomas y evolución son muy distintos.

Primero hay una fase aguda, que dura de siete a diez días y se caracteriza por:

Fiebres mayores a los 39 ° C

Dolores musculares fuertes

Encorvamientos similares a los provocados por la artritis

Náuseas

Vómitos

Conjuntivitis

Salpullidos en la piel

El 80% de los pacientes puede tener, en los siguientes tres meses, una continuación de la enfermedad, la fase subaguda. En esta etapa el dolor se exacerba y los síntomas similares a la artritis retornan con más fuerza.

Después de los tres meses, el 50% de las personas experimenta una fase crónica, en la que hay lesiones destructivas en articulaciones.

¿Cómo prevenir la chikungunya?

El Ministerio de Salud indica que es vital tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos:

Usar repelente

Preferir ropa de manga larga

Usar mosquiteros en los hogares

Eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes que acumulen agua

Además, en caso de presentar síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.