El País

Muere Juan Jaramillo Antillón, bastión de la salud pública costarricense, premio Magón y escritor

Noticia fue difundida por el Hospital Calderón Guardia en sus redes sociales

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Por Irene Rodríguez
Juan Jaramillo Antillón fue médico, formador de médicos, escritor y divulgador de la ciencia. Esta fotografía fue tomada en enero de 2017, cuando se anunció como premio Magón 2016, el máximo galardón que otogra el Estado a un costarricense.







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Juan Jaramillo AntillónSalud públicaPremio Magón
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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