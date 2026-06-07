El País

Muere Alberto Linner Díaz, autor de obras emblemáticas de la arquitectura pública costarricense

Fue una figura clave en el desarrollo del diseño moderno y del brutalismo en el país.

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Por Libia Solano Meza

El arquitecto Alberto Linner Díaz, reconocido por su contribución al desarrollo de la arquitectura moderna en Costa Rica, falleció este sábado dejando un legado vinculado a algunas edificaciones institucionales más representativas del siglo XX en Costa Rica. Así lo confirmó en Colegio de Arquitectos de Costa Rica en una publicación.








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Arquitectura
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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