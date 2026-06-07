Muere Alberto Linner Díaz, autor de obras emblemáticas de la arquitectura pública costarricense

El arquitecto Alberto Linner Díaz, reconocido por su contribución al desarrollo de la arquitectura moderna en Costa Rica, falleció este sábado dejando un legado vinculado a algunas edificaciones institucionales más representativas del siglo XX en Costa Rica. Así lo confirmó en Colegio de Arquitectos de Costa Rica en una publicación.

“Con profundo pesar, despedimos al Arq. Alberto Linner Díaz, Expresidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica (2002–2004), quien dedicó su vida al fortalecimiento de nuestra profesión y de nuestra institución. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, honrando su legado y su invaluable aporte a la arquitectura".

La Cámara Costarricense de la Construcción le otorgó el premio a la Construcción Sostenible 2016, en la categoría de “Trayectoria Personal”.

Colegio de Arquitectos de Costa Rica (Colegio de Arquitectos de Costa Rica/Colegio de Arquitectos de Costa Rica)

Linner nació en 1936 en Managua Nicaragua, se formó como arquitecto en México y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Costa Rica, participando activamente en el diseño de infraestructura pública durante etapas clave de expansión urbana y modernización estatal.

Según la Cámara Costarricense de la Construcción su producción arquitectónica se enmarca dentro de las corrientes del modernismo y el brutalismo, con un uso característico del concreto expuesto y una concepción funcional de los espacios.

Proyectos en México

Proyectos residenciales en Monterrey, Nuevo León

Hospital de Celaya, Guanajuato

Edificio de las Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fotografia: Graciela Solis

Proyectos hospitalarios y de salud en Costa Rica

Hospital México, San José (1961–1969)

Clínica Clorito Picado, Cinco Esquinas de Tibás (1965)

Hospital La Anexión, Nicoya, Guanacaste (1969–1971)

Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (1971–1973)

Clínica de San Rafael, Heredia (1979–1980)

Clínica de Coronado, San José (1986–1988)

Clínica de Tibás, San José (1988–1990)

Hospital de Quepos, Puntarenas (1993)

Clínica Clorito Picado en Cinco Esquinas de Tibas. (Alonso Tenorio)

Proyectos religiosos y comunitarios

Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, Los Yoses, San José (1969)

Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, San Rafael de Escazú (1976)

Convento Misioneras Lumen Christi, Managua, Nicaragua (2002)

Su formación

Estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Monterrey (1952–1958) y se especializó en Arquitectura Hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México (1958–1962), además, desarrolló una extensa carrera de 45 años en Costa Rica, marcada por su aporte al diseño y gestión de infraestructura sanitaria.

Su paso por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abarcó 29 años, donde llegó a ocupar posiciones de alta responsabilidad como jefe del Departamento de Ingeniería y Arquitectura y director de la Dirección de Arquitectura y Desarrollo de Proyectos.

A ello se suma su liderazgo en el ámbito profesional, al haber sido vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica (1980–1982) y presidente entre 2002 y 2004.