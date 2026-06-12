Motocicletas concentran 92% de los vehículos decomisados en carreteras de Costa Rica

Más de nueve de cada diez vehículos decomisados en carretera fueron motocicletas. Además, se retiraron 18.252 juegos de placas en todo el país.

Las motocicletas representaron el 92% de los vehículos decomisados por la Policía de Tránsito entre enero y mayo de este año. En total, las autoridades retiraron de circulación 3.726 automotores y bicicletas por distintas infracciones a la legislación vial.

El decomiso de vehículos se aplica en casos como conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad superior a 150 km/h, licencia suspendida, obstrucción de vías o problemas mecánicos que impiden una circulación segura. También procede cuando el automotor circula sin placas o utiliza placas que no le corresponden.

Del total de vehículos retenidos, 3.413 correspondieron a motocicletas, mientras que 289 fueron sedanes. La lista también incluyó cinco vehículos de carga, tres unidades de transporte público, cuatro bicicletas y 12 vehículos de otras categorías.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la alta cantidad de motocicletas decomisadas se relaciona con incumplimientos frecuentes de requisitos como portar la placa o la documentación obligatoria para circular.

En paralelo, las autoridades retiraron 18.252 juegos de placas durante los primeros cinco meses del año. De esa cifra, 9.974 correspondieron a vehículos tipo sedán, lo que equivale a cerca del 55% del total. Las motocicletas ocuparon el segundo lugar con 6.987 decomisos de placas.

Los vehículos de carga registraron 966 retiros de placas y las unidades de transporte público acumularon 257 casos.

La legislación permite el decomiso de placas cuando el propietario no tiene al día el pago del derecho de circulación, cuando un vehículo de transporte público presenta fallas en la rampa de acceso, cuando se presta servicio ilegal de transporte o cuando no se cumplen las regulaciones para trasladar materiales peligrosos.

Otra de las causas contempla a conductores con permiso temporal de manejo que circulan sin el acompañante autorizado o cuando este no cumple con los requisitos legales establecidos. También procede la retención de placas cuando el sistema completo de iluminación del vehículo presenta fallas.