El País

Motocicletas concentran 92% de los vehículos decomisados en carreteras de Costa Rica

Miles de conductores perdieron sus vehículos o placas en los primeros meses del año. Conozca cuáles encabezan la lista y las infracciones que más detecta la Policía de Tránsito

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Por Silvia Ureña Corrales
Más de nueve de cada diez vehículos decomisados en carretera fueron motocicletas. Además, se retiraron 18.252 juegos de placas en todo el país.
Más de nueve de cada diez vehículos decomisados en carretera fueron motocicletas. Además, se retiraron 18.252 juegos de placas en todo el país. (MOPT /MOPT)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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