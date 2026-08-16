MOPT y CNFL cambian horario y fecha de cierres en autopista General Cañas para colocación de iluminación alusiva a Independencia

Con motivo de la colocación de 90 figuras alusivas a la Independencia de Costa Rica, la autopista General Cañas tendrá cierres parciales en los próximos días.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) cambiaron el horario de los cierres parciales en la autopista General Cañas para la colocación de 90 figuras representativas de la Independencia. Los cierres ya no se harán de día, sino de noche. Además, se varió la fecha de inicio.

Ahora, los trabajos empezarán el 24 de agosto en horario de 9 p. m a 1 a. m. Según la Compañía, el cambio tiene el objetivo de “minimizar posibles impactos en la circulación y las actividades diarias de la ciudadanía”.

En un principio, se habían anunciado labores del 17 al 24 de agosto entre 9 a. m. y 2 p. m., por lo que se había solicitado precaución a quienes circulen por la zona debido a los cierres parciales.

El MOPT agregó que se coordinó para que la colocación de elementos decorativos en el contexto de las Fiestas Patrias genere “la menor afectación para los conductores”.

Aunque inicialmente se anunció que los trabajos tardarían una semana, tras el cambio de fecha, no se informó cuándo terminarían las labores de Fuerza y Luz.

Debido a la colocación de 90 figuras decorativas en la autopista General Cañas, el MOPT realizará cierres parciales en su carril interno por las noches a partir del 24 de agosto. (CNFL/Cortesía)

El trabajo

Recientemente, Eric Esquivel, director de Distribución de la CNFL, detalló que el personal técnico y las grúas trabajarán en el sentido Alajuela-San José. El funcionario había pedido a los conductores reducir la velocidad y aumentar las medidas de precaución para prevenir accidentes.

Fuerza y Luz instalará 90 figuras decorativas que representan la antorcha de la libertad y personas con trajes típicos. Los diseños utilizarán los colores azul, blanco y rojo.

Con información de la periodiasta Silvia Ureña Corrales