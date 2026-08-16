El País

MOPT y CNFL cambian horario y fecha de cierres en autopista General Cañas para colocación de iluminación alusiva a Independencia

CNFL colocará 90 figuras alusivas a la Independencia. Trabajo implicará cierre parcial de carril interno de la autopista General Cañas

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Presa en Autopista General Cañas, sentido Alajuela-San José, por el puente La Platina
Con motivo de la colocación de 90 figuras alusivas a la Independencia de Costa Rica, la autopista General Cañas tendrá cierres parciales en los próximos días. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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