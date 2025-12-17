MOPT lanzará concurso para servicio de licencia digital

Un oficial de la Policía de Tránsito realiza una revisión de documentos a un conductor durante un operativo. El lunes 2 de diciembre, entró en vigor una reforma que elimina la obligación de portar la licencia de conducir en formato físico, siempre que esté al día.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), planea lanzar en el segundo semestre del próximo año, el servicio de licencia digital, mediante el cual los conductores podrán portar ese documento mediante un código qr que se pueda almacenar en el celular u otro dispositivo electrónico.

El jerarca de Obras Públicas y Transportes, anunció en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, que el servicio no se otorgará directamente al Banco de Costa Rica (que emite actualmente las acreditaciones físicas), sino que se realizará mediante un concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en el que se adjudicará al que brinde las mejores condiciones.

La estimación del Gobierno es que el servicio podría empezar a ofrecerse en la segunda mitad del 2026.

El proyecto de licencia digital fue anunciado por el exjerarca del MOPT, Luis Amador desde finales del 2023. En esa oportunidad, se había prometido disponer del servicio para enero de este 2025.

El servicio de licencia digital ya no sería exclusivo del BCR.

Posteriormente en diciembre del año pasado, el también exjerarca, Mauricio Batalla, aseguró que el plan se desarrollaría este año y en febrero la entidad informó que la propuesta ya contaba con un desarrollo técnico avanzado e incluso se habían firmado convenios con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Racsa para automatizar los trámites relacionados con licencias, incluidas las pruebas teóricas.

No obstante, durante todo este año no se habían conocido avances ni el modelo que se implementará.