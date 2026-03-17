El País

MOPT inicia proceso de licencia digital y pruebas teóricas virtuales; esto es lo que costarían esos trámites

Nuevos servicios estarían disponibles en la segunda mitad de este año si prospera concurso

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Renovación de licencia de conducir
El futuro operador emitiría licencias digitales pero también se encargará de la renovación de licencias







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Licencias digitalesPruebas teóricas de conducirEducación Vial
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.