MOPT habilita paso en puente sobre el río María Aguilar pero anuncia nuevos cierres en otro punto de la Circunvalación

Desde este miércoles quedaron habilitados todos los carriles en Circunvalación y accesos a la rotonda de la Y Griega.

Desde este miércoles quedó habilitado por completo el paso por el puente sobre el río María Aguilar en la Circunvalación sur, cerca de la rotonda de la Y Griega.

La estructura de ocho carriles estaba siendo intervenida desde hace un año, debido a que las alcantarillas y demás elementos estructurales ya habían cumplido su vida útil.

El viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, explicó que el nuevo puente, de 44 metros de ancho y 20 de largo, contempló la adecuación de los accesos existentes, la construcción de aceras asociadas a la nueva estructura, trabajos de iluminación y el embellecimiento de áreas verdes.

En ese tramo de Circunvalación transitan 65.000 vehículos cada día.

El puente que se ejecutó como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), tuvo un costo de $5,4 millones y las obras estuvieron a cargo de la empresa Meco.

El MOPT advirtió que, aunque se completó la habilitación del paso en los ocho carriles, aún quedan pendientes obras menores que se continuarán ejecutando las próximas semanas sin necesidad de interrumpir el tránsito.

La intervención en el puente se ejecutó durante un año, aplicando cierres en cada uno de los carriles a intervenir. (MOPT/MOPT)

Nuevos cierres

Tras la puesta en servicio del puente cercano al Parque de la Paz, los cierres y regulaciones viales se trasladarán a partir de la primera semana de setiembre a otro sector de la Circunvalación.

El viceministro de Infraestructura confirmó que en las próximas semanas iniciará una intervención similar para sustituir el paso sobre el río Torres, ubicado entre el intercambio del Monumento al Agua y el paso elevado que comunica con Rohrmoser.

En este caso, además de reconstruir la estructura, el puente se ampliará de cuatro a seis carriles, para disponer de tres carriles por sentido y atender así el embudo vial que se forma en ese sitio.

Los trabajos en ese punto estarán a cargo del consorcio conformado por las empresas Bel Ingeniería y La Estrella; pero solo se encargaría de la construcción, ya que los diseños habían sido contratados desde el 2022.

El proyecto tiene un costo de $11,1 millones e incluye, además de la reconstrucción, las obras de aproximación, sistemas de seguridad vial, barreras de contención, así como el señalamiento vial horizontal y vertical.

El manejo del tránsito en ese punto deberá ser similar al que se ejecuta en el puente cercano a la rotonda de la Y Griega; es decir, la empresa a cargo deberá ir interviniendo un carril a la vez. Eso significa que durante el plazo de ejecución de los trabajos, el cual según la contratación es de 310 días, se realizarán regulaciones en ambos sentidos de la Circunvalación.