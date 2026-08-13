El País

MOPT habilita paso en puente sobre el río María Aguilar pero anuncia nuevos cierres en otro punto de la Circunvalación

En setiembre iniciará trabajo similar en el puente sobre el río Torres, también en Circunvalación

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Por Patricia Recio
Puente María Aguilar
Desde este miércoles quedaron habilitados todos los carriles en Circunvalación y accesos a la rotonda de la Y Griega. (MOPT/MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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