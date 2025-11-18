El País

Estos cambios viales afectarán el tránsito en Circunvalación por tres meses

Dos carriles de la ruta entre Zapote y Hatillos estarán cerrados por arreglo en puente

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Cierres carriles Circunvalación
El cierre de dos carriles en la Circunvalación se mantendrá durante tres meses. (Patricia Recio/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María AguilarCircunvalaciónCierres
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.