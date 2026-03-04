MOPT cancela cierre anunciado en puente sobre río Pacuar en vía entre Pérez Zeledón y Dominical

MOPT dejó sin efecto el cierre del puente Pacuar. El tránsito seguirá habilitado, aunque con restricciones para vehículos pesados.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dejó sin efecto el cierre del paso sobre el puente del río Pacuar, en la ruta nacional 243, que se había anunciado entre el 11 de marzo y el 1.º de abril.

La decisión se tomó para reducir la afectación a los usuarios que circulan entre Dominical y San Isidro de El General, en el sector de La Palma, en Pérez Zeledón. La información fue confirmada por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Inicialmente, el MOPT informó que el paso se cerraría durante tres semanas para desmontar el puente modular y habilitar la nueva estructura. Sin embargo, las autoridades indicaron que el desarme del puente provisional se realizará después de que el nuevo puente entre en funcionamiento.

Por esa razón, el puente modular seguirá en servicio mientras concluyen las obras del paso definitivo.

Según informó el MOPT, el 1.º de abril entrará en servicio la nueva estructura.

Restricciones para vehículos pesados

Aunque el cierre total quedó suspendido, el tránsito por la zona mantiene restricciones temporales para vehículos pesados y autobuses.

Según el Conavi, hasta el 15 de marzo estos automotores tienen prohibido cruzar el puente modular entre las 6 a. m. y las 6 p. m.

La medida responde a trabajos de perforación de taludes que requieren maquinaria cerca del acceso al puente.

Durante ese horario el espacio de paso se reduce y solo pueden circular vehículos livianos.

Los autobuses pueden utilizar la ruta alterna por El Rosario, mientras que los camiones y otros automotores pesados deben desplazarse por la Costanera Sur (ruta 34) y la Interamericana Sur (ruta 2).

Avance de la obra

De acuerdo con la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el proyecto registra un avance del 75%.

Actualmente se trabaja en la colada de la losa de la superestructura, es decir, el piso del nuevo puente de dos carriles. También se construyen cordón y caño, las aceras y una barrera de concreto que separará el tránsito vehicular del peatonal.

Entre las últimas labores estará la construcción de las aproximaciones, unos 100 metros de carretera a cada lado que permitirán la conexión con la vía existente.

