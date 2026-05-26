MOPT anuncia cierre en La Lima este miércoles 27 de mayo por instalación eléctrica

Vehículos livianos y articulados deberán usar desvíos en La Lima debido a trabajos eléctricos programados por el MOPT.v

Un cierre total en la calle marginal entre Plaza La Lima y Top Outlet, en La Lima de Cartago, afectará el tránsito este miércoles 27 de junio de 2026. La medida se aplicará por trabajos de instalación de cable de potencia relacionados con la rehabilitación del trasiego de media tensión.

Según la información divulgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cierre iniciará a las 8 a. m. y finalizará a las 5 p. m.

El punto de cierre estará ubicado 100 metros al sur de la Iglesia Católica de La Lima. La intervención abarcará la marginal en sentido Plaza La Lima-Top Outlet.

El MOPT indicó que el acceso a los comercios de la zona se mantendrá habilitado. Sin embargo, el paso dependerá de la ubicación de la maquinaria utilizada durante las labores.

Las autoridades también señalaron que el paso peatonal permanecerá disponible durante toda la jornada.

En el caso de los vehículos livianos que salen de zona franca, deberán utilizar el retorno sobre la Ruta Nacional 10.

Para los vehículos articulados con destino hacia San José, el recorrido autorizado será por Avenida 10 hacia la Ruta Nacional 2. Luego deberán continuar por el paso inferior hacia Ochomogo.

El MOPT agregó que durante el cierre únicamente garantizará el acceso al servicio de autobús de la ruta Cartago-La Lima-Cartago.

La institución recomendó a los conductores tomar previsiones ante las posibles congestiones en el sector.