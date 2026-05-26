El País

MOPT anuncia cierre en La Lima este miércoles 27 de mayo por instalación eléctrica

El cierre en sentido Plaza La Lima-Top Outlet se mantendrá entre las 8 a. m. y las 5 p. m. por trabajos de media tensión

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Por Jailine González Gómez
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Vehículos livianos y articulados deberán usar desvíos en La Lima debido a trabajos eléctricos programados por el MOPT.v (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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