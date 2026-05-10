El País

MOPT anuncia cambio temporal en tránsito sobre puente del río Tárcoles esta semana

El paso sobre el puente del río Tárcoles seguirá habilitado, aunque los conductores deberán circular por un solo carril

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Por Damián Arroyo C.
Arreglo Tárcoles.
El tránsito sobre el puente del río Tárcoles operará con un carril entre el 11 y el 15 de mayo del 2026, según informó el MOPT. (MOPT para LN/MOPT)







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notas iaMOPTRío Tárcoles
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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