MOPT anuncia cambio temporal en tránsito sobre puente del río Tárcoles esta semana

El tránsito sobre el puente del río Tárcoles operará con un carril entre el 11 y el 15 de mayo del 2026, según informó el MOPT.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó sobre un cambio temporal en el tránsito sobre el puente del río Tárcoles entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo del 2026.

La institución indicó en sus redes sociales que el paso vehicular permanecerá habilitado en todo momento. Sin embargo, los conductores deberán circular por un único carril durante varios días.

La medida regirá desde las 6 a. m. del lunes 11 de mayo hasta las 11:59 p. m. del viernes 15 de mayo del 2026.

Durante ese periodo, el tránsito funcionará a un carril las 24 horas.

El MOPT detalló que el paso normal por dos carriles volverá a partir del sábado 16 de mayo del 2026.