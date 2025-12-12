Molestia por colocación de la marca Cacique dentro del Teatro Nacional; Asesoría Jurídica advirtió ilegalidad

Asesora jurídica del Teatro Nacional advierte por "exposición de marcas de licores", durante actividad el pasado sábado.

La Asesoría Jurídica del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) advirtió al Consejo Directivo de que la institución tiene prohibida la exposición de marcas de licor, luego de que en la primera función del espectáculo navideño “Donde nace la luz”, realizada el domingo 7 de diciembre de 2025, se instalara un puesto promocional de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) con el logo de la marca Cacique.

Según el oficio, en la zona de ingreso del Teatro, se promocionó rompope mediante la entrega de muestras junto a las leyendas “Guaro” y “FANAL”. La presencia del material también generó molestia ciudadana, según una publicación en Facebook incluida en el expediente.

El Teatro Nacional tiene una declaratoria de “Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Libertad Cultural” de Costa Rica.

La asesora jurídica, Karoll Sancho, explicó que las instituciones públicas, como es el caso del Teatro Nacional de Costa Rica, son espacios no comerciales y de interés público, por lo que “permitir la exposición de marcas de licores iría en contra el deber del Estado de promover la salud (Ley General de Salud, Nº5395) y podría interpretarse como uso indebido de recursos públicos”.

El puesto de la Fanal se colocó en la entrada del Teatro Nacional.

En su informe, Sancho agregó que, como a ese evento podían asistir menores de edad, “nos encontramos ante una acción tipificada como ilegal, por estar publicitando bebidas con contenido alcohólico“.

“Aunque (la ley) no menciona “exposición de marcas” de manera literal, cualquier exhibición visible (como carteles, muestras o displays) en instituciones públicas, calificaría como publicidad no autorizada, ya que el Estado debe priorizar la prevención del abuso de alcohol", dice Sancho.

La abogada, con base en criterios de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que se debe velar y resguardar incondicionalmente a las personas menores de edad en diferentes áreas, lo que incluye actividades de interés cultural, “naturaleza por la que existe y vela el Teatro Nacional de Costa Rica”.

Sancho anotó, además, que este tipo de acciones afectan la imagen del Teatro Nacional.

Director del Teatro: ‘Hubo un error involuntario’

Al ser consultado por La Nación, el director del Teatro Nacional, Guillermo Madriz, explicó que está “redactando una respuesta a la asesora, ya que ella primero no estaba presente y hay información que no es precisa”.

Agregó hubo un “error involuntario en colocar un stand con la marca Cacique, bebida que jamás se dio a los asistentes y que por fortuna se habló con la producción para subsanar este asunto”.

Según el director del Teatro, se cambió el mostrador que antes exhibía la marca Cacique. (Cortesía/Cortesía)

“En el Teatro Nacional de Costa Rica, siempre hemos sido respetuosos de estos temas y siempre se le hace ver a productores o arrendantes del Teatro de normativas que limitan la exhibición de distintas marcas comerciales en los espacios públicos del edificio”, finalizó Madriz.