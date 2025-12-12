El País

Molestia por colocación de la marca Cacique dentro del Teatro Nacional; Asesoría Jurídica advirtió ilegalidad

Director del Teatro admite error en evento realizado el 7 de diciembre con un puesto promocional de la FANAL

Por Sebastián Sánchez
Asesora jurídica del Teatro Nacional advierte por "exposición de marcas de licores".
Asesora jurídica del Teatro Nacional advierte por "exposición de marcas de licores", durante actividad el pasado sábado. (Captura/Captura)







Teatro Nacionallicormenores de edadCacique
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

