El País

Ministro del MOPT califica de ‘populista’ proyecto de diputado del PLN para construir túneles falsos en la ruta 32

Efraím Zeledón afirmó que la iniciativa impulsada por el diputado Mangel McLean no resuelve el principal problema en la ruta 32 y detalló las propuestas del Gobierno, por ejemplo, la reactivación del ferrocarril de carga hacia Limón

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Por Cristian Mora
Efraím Zeledón, ministro del MOPT, y Mangel McLean, diputado del PLN.
El ministro Efraím Zeledón aseguró que el MOPT ya cuenta con facultades para construir túneles falsos en la ruta 32, pero afirmó que el principal obstáculo sigue siendo el financiamiento. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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