Ministro del MOPT califica de ‘populista’ proyecto de diputado del PLN para construir túneles falsos en la ruta 32

El ministro Efraím Zeledón aseguró que el MOPT ya cuenta con facultades para construir túneles falsos en la ruta 32, pero afirmó que el principal obstáculo sigue siendo el financiamiento.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, cuestionó el proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Mangel McLean para utilizar los recursos recaudados en varios peajes nacionales para financiar la construcción de túneles falsos en la ruta 32.

Aunque aseguró que ve “con buenos ojos” cualquier iniciativa orientada a mejorar la infraestructura vial del país, el jerarca sostuvo que la propuesta no resuelve el principal obstáculo para ejecutar este tipo de obras: la falta de recursos económicos.

“Más allá de una iniciativa, parece que puede ser un poco populista. Yo agradecería una iniciativa que me diga: aquí está el dinero y con este dinero construyamos”, manifestó durante una entrevista en el programa Nuestra Voz.

La propuesta de túneles falsos en la ruta 32

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.604, plantea que el dinero recaudado en los peajes de las autopistas Florencio del Castillo, Bernardo Soto y Braulio Carrillo pueda destinarse al mejoramiento de cualquier ruta de la red vial nacional y no únicamente a la carretera donde se efectúa el cobro, como ocurre actualmente.

Según explicó McLean a La Nación, el objetivo es financiar la construcción de túneles falsos en cuatro puntos críticos de la ruta 32, entre los kilómetros 20 y 22, donde se concentran los deslizamientos que afectan constantemente el tránsito hacia Limón.

No obstante, Zeledón afirmó que el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya cuentan con las facultades legales para desarrollar ese tipo de infraestructura, por lo que considera innecesaria una reforma legal para habilitarla.

“Yo no ocupo una ley para hacer túneles falsos; ocupo dinero. Sería como que yo dijera que ocupo una ley para hacer una acera, una alcantarilla o un puente. No la ocupo”, señaló.

MOPT cuestiona viabilidad financiera

El ministro también puso en duda la viabilidad financiera de la propuesta.

Zeledón dijo, con base en datos suministrados por la Dirección de Peajes del MOPT, que el peaje del Zurquí generó cerca de ¢1.100 millones durante el 2025, mientras que el de Tres Ríos recaudó alrededor de ¢800 millones.

En conjunto, ambas estaciones produjeron menos de ¢2.000 millones durante ese año y para hacer los túneles falsos se requerirían cerca de ¢200.000 millones, explicó el ministro.

Zeledón comparó esa cifra con una propuesta presentada anteriormente por un grupo privado para ampliar a cuatro carriles el tramo montañoso de la ruta 32, proyecto que incluía también túneles falsos y que fue valorado en aproximadamente $600 millones.

“Esta propuesta del diputado, si hacemos la matemática, pasarían 200 años para que a punta de peajes se tenga la suficiente cantidad de dinero para hacer ese proyecto”, afirmó.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

El jerarca del MOPT añadió que, actualmente, el Gobierno desarrolla estudios topográficos, geológicos e hidrológicos para determinar cuáles son las soluciones más adecuadas para los puntos críticos del Zurquí.

Según indicó, mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) se dispone de cerca de $30 millones para intervenir la zona, mientras que otros $70 millones provendrían de un crédito recientemente aprobado para la Comisión Nacional de Emergencias.

Con esos recursos, explicó, podrían ejecutarse obras como estabilización de taludes, muros de contención, anclajes y otras medidas para reducir los cierres frecuentes en la ruta, aunque reconoció que no serían suficientes para desarrollar un proyecto integral de túneles falsos.

“Tal vez no llegue el monto de $600 millones que ocupo para ampliar todo el Zurquí, pero es más de lo que se ha hecho en los últimos años”, concluyó.

Ministro apuesta por tren de carga hacia Limón

Durante la entrevista, Zeledón sostuvo que el problema de fondo en la Ruta 32 no se resolverá únicamente con ampliaciones viales o túneles falsos, sino reduciendo la cantidad de camiones que transitan diariamente por la carretera.

Según afirmó, una de las principales causas de los congestionamientos, el deterioro de la vía y los accidentes es el alto volumen de transporte pesado que se moviliza entre el Valle Central y los puertos del Caribe.

Por ello, defendió la reactivación del ferrocarril de carga hacia Limón como una solución de largo plazo.

“Saquemos a los camiones de la carretera y pongámoslos en el ferrocarril, como cualquier país desarrollado del mundo. Entonces disminuimos los costos de mantenimiento porque el pavimento se deteriora menos, tenemos menos presas y tenemos menos accidentes”, afirmó.

El Ministro agregó que comparte esa visión con el presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, y aseguró que el país ya cuenta con infraestructura ferroviaria que podría aprovecharse para desarrollar conexiones intermodales entre trenes y puertos.

“Esa es la solución definitiva del problema de la 32. Más que invertir en hacer cuatro o seis carriles y túneles falsos, pensemos como país en grande”, concluyó.