Ministro de Educación Leonardo Sánchez ya se reunió con Laura Fernández: en esta fecha se sabrá si continúa frente al MEP

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, ya se reunió con la presidenta electa Laura Fernández Delgado. Tras el encuentro, se definirá si él continúa frente al MEP.

Leonardo Sánchez Hernández, actual ministro de Educación, afirmó que ya se reunió con la presidenta electa, Laura Fernández Delgado. Tras este encuentro se debe definir si el jerarca continúa al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP), cargo que ocupa desde febrero del 2025.

Tras la segunda fecha de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, Sánchez respondió que ya sostuvo la reunión con Fernández y que ella “tomará muy pronto la decisión” de si él continuará en el puesto. Asimismo, reveló que el 5 de mayo “o cerca del 8 de mayo”, Laura Fernández revelará cuáles serán los jerarcas “que la acompañen en su gobierno”.

“En el caso particular mío, yo he conversado con ella sobre lo que ha hecho el MEP, lo que está haciendo y lo que va a hacer”, comentó el ministro de Educación.

Sánchez agregó que en caso de continuar como jerarca del MEP, lo hará con mucho gusto, no obstante, dice que seguirá trabajando con normalidad hasta el 8 de mayo.

En el encuentro, el ministro y la presidenta electa abordaron temas de infraestructura, equipo tecnológico, apoyo al docente, entre otros.

“Hay que entender que en educación los impactos se ven en el mediano y largo plazo. Independientemente de eso hay un reconocimiento del trabajo que se ha hecho, hay muchos desafíos y retos pendientes”, dijo.