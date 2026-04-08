El País

Ministro de Educación Leonardo Sánchez ya se reunió con Laura Fernández: en esta fecha se sabrá si continúa frente al MEP

Jerarca afirma que conversaron de su trabajo, durante el último año, como jerarca del Ministerio de Educación Pública

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Por Fernanda Matarrita Chaves
11/03/2026, San José, Ministerio de Educación, entrevista con el ministro de Educación Leonardo Sánchez Hernández.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, ya se reunió con la presidenta electa Laura Fernández Delgado. Tras el encuentro, se definirá si él continúa frente al MEP. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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