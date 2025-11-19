El País

Ministro de Educación: ‘el MEP rechaza cualquier forma de proselitismo político dentro de centros educativos’

Leonardo Sánchez se refirió al tema luego de que el Ministerio amonestara a director de colegio al que seguidor del PPSO ingresó fingiendo ser del TSE

Por Fernanda Matarrita Chaves
11-junio-2025 Torre Mercedes, Paseo Colon Retratos al Ministro Leonardo Sánchez Hernández del Ministerio de Educación Pública (MEP) Foto: Jonathan Jiménez Flores
El jerarca de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que el MEP no promueve ni tolera el uso engañoso de la comunidad educativa para fines político-partidistas. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)







MEPTSEPPSO
