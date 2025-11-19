Ministro de Educación: ‘el MEP rechaza cualquier forma de proselitismo político dentro de centros educativos’

El jerarca de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que el MEP no promueve ni tolera el uso engañoso de la comunidad educativa para fines político-partidistas.

El ministro Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) rechaza categóricamente cualquier forma de proselitismo político dentro de los centros educativos.

Su aseveración llega luego de que el MEP amonestara por escrito al director del Liceo de Cedros, en Montes de Oca, Cristian Chaves Segura, por autorizar el ingreso de Alexis Calderón, un joven de 18 años, quien aseguró ser del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para posteriormente ofrecer una charla en la que sacó una bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según el director, el ingreso se autorizó porque el supuesto seguidor del PPSO afirmó ser del TSE, algo que a Chaves no le pareció mal porque es normal que personeros del TSE asistan a centros educativos. Posteriormente informó que el joven engañó al colegio.

Tras lo ocurrido, Sánchez fue enfático en que en su prosición de ministro reitera que el MEP no ampara, no promueve ni tolera el uso engañoso de la comunidad educativa para fines político-partidistas.

“Los centros educativos deben mantenerse absolutamente al margen de la contienda electoral y ser ejemplo de neutralidad y respeto democrático”, aseguró.