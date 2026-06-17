El País

Ministra de Ambiente nombró como jerarca de la Setena a un funcionario imputado en el Caso Comején

En el 2024, el funcionario fue detenido temporalmente en el marco del caso judicial conocido como Comején

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Por Sebastián Sánchez y Natasha Cambronero
Ulises Álvarez es nuevo jerarca de la Setena.
Ulises Álvarez es el nuevo jerarca de la Setena. (Setena/Setena)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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