Ministra de Ambiente nombró como jerarca de la Setena a un funcionario imputado en el Caso Comején

Ulises Álvarez es el nuevo jerarca de la Setena.

La ministra del Ambiente y Energía (Minae), Mónica Navaro Del Valle, designó como nuevo jerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) a Ulises Álvarez Acosta, un funcionario que está imputado en el Caso Comején, según confirmó el Ministerio Público.

El nombramiento fue confirmado por la propia Secretaría y rige desde el pasado 11 de junio.

Álvarez fue detenido temporalmente el 18 de junio del 2024 como parte de un proceso a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. . En ese momento era el jerarca de esa entidad. Tras la aprehensión, Andrés Cortés Orozco fue designado secretario técnico interino de la entidad

Sin embargo, dos años después, la ministra decidió nombrarlo de nuevo como jerarca de la entidad.

Este medio intentó contactar a Álvarez en los números que tiene registrados, pero no hubo respuesta.

La Setena tiene como jerarca a un funcionario investigado en el Caso Comején. Foto:

¿Qué se investiga en el Caso Comején?

Randall Zúñiga, quien se desempeñaba como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el 2024, explicó que en el Caso Comején se investiga si funcionarios proporcionaban todos los medios necesarios para que los permisos ambientales de proyectos fueran otorgados a empresas a cambio de sobornos.

Las autoridades detuvieron a cuatro personas por las supuestas anomalías.

Junto a Álvarez, fueron capturados otros dos funcionarios de la Setena, de apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán, así como un empresario apellidado Murillo Martínez.

Según un boletín del Poder Judicial, estas cuatro personas en ese momento eran investigadas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.

Una denuncia fue el origen de la pesquisa. Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Sección de Anticorrupción del OIJ, como parte de un operativo que incluyó 14 allanamientos en la sede de la Setena y otros puntos.