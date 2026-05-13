El País

Ministerio Público pidió medida cautelar contra Fabricio Alvarado en causa por presunto abuso sexual

La audiencia se llevó a cabo la mañana de este martes en el Juzgado Penal de Desamparados

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Por Natalia Vargas
Fabricio Alvarado
Tres mujeres denunciaron al exdiputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Fabricio AlvaradoAbuso sexualmedidas cautelares
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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