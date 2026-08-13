El País

Ministerio de Salud crea reglamento para gestionar listas de espera en servicios médicos y establece cinco niveles de atención

Según Salud, la necesidad de atención de una persona debe estar por encima de una posición en una lista de espera. Reglamento establece prioridades clínicas que van desde 24 horas hasta seis meses

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Por Fernanda Matarrita Chaves
El Ministerio de Salud creó un reglamento que busca gestionar las listas de espera para priorizar la atención por la urgencia y no por el puesto de la persona en la lista. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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