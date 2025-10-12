El País

‘Mi sueño cuando sea grande es ir a la NASA’: Iniciativa impulsa a más de 100 niñas hacia carreras STEM

El Día de las Niñas Supercientíficas reunió a 120 estudiantes en el TEC de Cartago

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Más de 120 estudiantes de primaria se reunieron en el TEC de Cartago para celebrar el Día de las Niñas Supercientíficas, participando en talleres de ciencia y tecnología.
Más de 120 estudiantes de primaria se reunieron en el TEC de Cartago para celebrar el Día de las Niñas Supercientíficas, participando en talleres de ciencia y tecnología. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NASASTEMDía de las Niñas SupercientíficasTEC
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.