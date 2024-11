Nuevas alumnas del Tec combatirán brecha de género en carreras STEM

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) impulsa que cada vez más mujeres entren en el campo de las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés), y por eso reunió a las 235 nuevas estudiantes en un evento, realizado este sábado, en el Centro de las Artes del TEC, para recibir a las futuras profesionales y sus familias, quienes empezarán sus estudios en el 2025.

El evento Impacto Urania, denominado así en honor de la musa griega de la astronomía, fue parte del plan piloto del Tec para aumentar la matrícula de mujeres en este tipo de carreras, en las que actualmente sufren la mayor exclusión.

En los últimos años, la matrícula de las mujeres en carreras STEM ha sido inferior al 25%. El objetivo de la universidad es motivarlas para que continúen firmes en sus objetivos de ser ingenieras, brindándoles la experiencia de conocer mujeres profesionales, líderes en ingeniería y tecnología que sean inspiración para las nuevas estudiantes.

La intención es reducir la brecha de género, como parte de una estrategia institucional llamada +Chicas STEM TEC.

El Tec reunió a las 235 nuevas estudiantes de carreras STEM, como parte de la iniciativa Impacto Urania, que busca promover el mayor ingreso de mujeres a este tipo de carreras. Foto: (Keyna Calderón, corresponsal/Keyna Calderón, corresponsal GN)

Entre las 235 nuevas estudiantes para el curso lectivo 2025, hay mujeres empadronadas en Computación, Ingeniería en Electrónica, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica, en las diferentes sedes en Cartago, San Carlos, San José, Alajuela y Limón.

La rectora del Tecnológico, María Estrada, y la vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Camila Delgado, les dieron la bienvenida a las 235 chicas, así como dos exalumnas, que compartieron palabras de motivación.

La actividad incluyó trabajos en pequeños grupos, con representantes de las carreras y de la Oficina de Equidad de Género de la universidad, así como un recorrido por las instalaciones del Tec en Cartago.

Estrada motivó a las estudiantes a combatir el temor generado por quienes suelen decir que ciertas carreras son solo para hombres.

“A cada una les digo que se permitan ingresar a las universidades a estudiar lo que deseen, porque son totalmente capaces de hacer lo que desean. En este país, necesitamos que más mujeres estudien todas estas áreas para combatir la pobreza y para generar más desarrollo. La ingeniería siempre ha sido para mujeres y hombres, pero la historia ha invisibilizado el papel que las mujeres han realizado”, explicó la rectora.

La rectora del Tec, María Estrada, inspiró a las chicas a seguir estudiando ingenierías. Foto: (Keyna Calderón, corresponsal/Keyna Calderón, corresponsal GN)

También, detalló que, aunque el programa lleva dos años, hay un plan piloto para los próximos cinco años enfocado en las carreras que tienen menor porcentaje de mujeres.

Karla Garita, integrante de la comisión encargada del evento, destacó los porcentajes de empleabilidad que tienen las carreras STEM. Las nuevas estudiantes proceden de cantones como Turrialba y Pejibaye, de Cartago; Desamparados, Pérez Zeledón y Santa Ana, de San José; San Carlos, Grecia y el cantón Central de Alajuela, así como Santa Bárbara de Heredia.

Faustina Castro Obando, de 17 años, oriunda de Torito de Santa Cruz, Turrialba, comentó que sus hermanas mayores le han servido de inspiración, pues una estudia Diseño Industrial y la otra Producción Industrial, aunque a ella le gusta más Ingeniería de Sistemas.

“Ya estoy ciento por ciento decidida de que esto es lo que deseo estudiar, aunque al principio estaba un poco confusa. Vi las materias relacionadas con las computadoras y me enamoré de la carrera. Espero quedarme con mis hermanas, para no estar viajando. Ha sido un esfuerzo muy grande para mis papás, que se sienten muy orgullosos de nosotras. No somos de recursos económicos altos, por lo que estar aquí es una gran oportunidad. Espero ser profesional y estar en un lugar que me guste lo que hago, no solo por trabajar”, comentó la joven.

Valeria Rojas, de Venecia de San Carlos, y Jimena Mejía, de La Flor de Río Cuarto, se conocieron durante la actividad, y ambas están interesadas en Ingeniería en Computación.

Valeria Rojas, de San Carlos, y Jimena Mejía, de Río Cuarto, lucharán por sacar sus carreras de ingeniería en el Tec. Con ellas, la madre de Jimena, Andrea Víquez. Foto: (Keyna Calderón, corresponsal/Keyna Calderón, corresponsal GN)

“Estuve investigando desde que estaba en décimo y esta carrera tiene la facilidad de que se puede laborar desde la casa; eso me llama mucho la atención. Es una carrera muy versátil y la estudiaría en San Carlos. Me motiva que yo sería la primera generación de mi familia en estudiar”, dijo Valeria Rojas.

Por su parte, Jimena Mejía contó que, en su carrera, pueden desarrollarse en muchos ámbitos y tiene mucha demanda laboral, incluso en el extranjero. “La experiencia que nos contaron las muchachas es algo que deseo vivir. El apoyo de mis papás ha sido al máximo, me dicen que no deje de estudiar y que lo haga en lo que yo quiera y me guste”, dijo.

Junto con la inducción para las nuevas estudiantes, también sus familiares recibieron charlas e información clave para apoyar a las chicas durante esta etapa decisiva de sus vidas.

Entre los servicios de apoyo que brinda el Tec a las estudiantes, hay alternativas para el cuido de menores y matrícula en horarios prioritarios para estudiantes que son padres o madres, con el objetivo de facilitarles los estudios, así como atención especializada en materia de violencia de género, para recibir denuncias por situaciones que puedan afrontar las jóvenes.