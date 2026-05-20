El País

MEP suspende clases en 46 centros educativos por fuertes lluvias

El MEP suspendió lecciones en 43 centros de Limón y tres de Turrialba este 20 de mayo debido a las fuertes lluvias e inundaciones en el Caribe.

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Por Yucsiany Salazar
Inundaciones en Limón tras las fuertes lluvias de este martes 19 de mayo.
Inundaciones en Limón tras las fuertes lluvias de este martes 19 de mayo. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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