MEP suspende clases en 46 centros educativos por fuertes lluvias

Inundaciones en Limón tras las fuertes lluvias de este martes 19 de mayo.

Un total de 43 centros educativos de Limón y tres de Turrialba, Cartago, suspendieron las lecciones este miércoles 20 de mayo debido a las fuertes lluvias que afectan a la población y que ya provocaron más de 40 incidentes, la mayor parte en la región del Caribe.

Según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP), las escuelas y colegios que interrumpieron sus funciones en Limón se ubican desde Siquirres hasta Sixaola.

“Se ha visto afectado desde Siquirres hasta Sixaola, con debordamiento de ríos como el Estrella, el Chirripó, el Sixaola, entre otros, por lo cual los estudiantes no pudieron ingresar al centro educativo, igualmente los docentes”, explicó David Morales, de la Dirección Regional de Educación de Limón.

Morales agregó que para este jueves 21 de mayo se espera que se baje la intensidad de las aguas para hacer un diagnóstico de los centros educativos.

En el caso específico de Turrialba, Jorleny Sánchez, directora Regional de Turrialba precisó que en total fueron 14 centros educativos afectados por las lluvias pero solamente en tres de ellos se cancelaron las lecciones debido a inundaciones.

“Por lo demás, los estudiantes se encuentran en buen resguardo, hay seguridad y coordinación total con los equipos de emergencia local”, agregó Sánchez.

Noticia en desarrollo.