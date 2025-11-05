MEP solicita informes a Liceo Samuel Sáenz tras la muerte de estudiante Ricardo González

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió al fallecimiento del estudiante del Liceo Samuel Sáenz Flores, Ricardo González Rivera, quien decidió dejar este mundo el 31 de octubre. El MEP no precisó si la causa del fallecimiento esté relacionada con un caso de supuesto bullying, como lo han denunciado decenas de personas en redes sociales.

El Ministerio de Educación afirmó que como el tema está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no pueden brindar mayor información.

Tras una consulta de La Nación, el OIJ afirmó que el caso “se maneja como un suicidio” y que de momento no se está investigando alguna denuncia relacionada con bullying.

Esta tarde, el MEP difundió un comunicado de prensa en el que lamentaron la muerte del estudiante de undécimo año y en el que afirmaron que solicitaron al colegio información tras lo ocurrido.

“(...)se ha solicitado al centro educativo brindar los informes correspondientes de la situación, así como de posibles eventos de riesgo y violencia en el estudiantado, esto con el objetivo de identificar la ejecución oportuna del protocolo MEP (...)“.

La madre del joven, Rose Mary Rivera, contó a La Nación que pronto desbloquearán el celular de su hijo para conocer si el bullying, que supuestamente habría, sufrido incidió en la muerte del muchacho, pues en los últimos meses los compañeros denunciaron que Ricardo vivía acoso.

Incluso el colegio inició un proceso que luego cerró porque el estudiante negó lo que pasaba, supuestamente, porque lo habrían amenazado, detalló la mamá.

“Desde el momento de conocimiento de lo acontecido, el MEP, a través de la Dirección Regional de Educación de Heredia ha brindado un acompañamiento al centro educativo, así como a la población estudiantil y personal docente y administrativo de la institución”, agregó el ministerio.

El MEP añadió que la Contraloría de Derechos Estudiantiles se ha mantenido en comunicación con las autoridades educativas del colegio para dar acompañamiento, control y seguimiento.

Colaboró la periodista Natalia Vargas.