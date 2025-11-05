El País

MEP solicita informes a Liceo Samuel Sáenz tras la muerte de estudiante Ricardo González

Madre del joven comentó a ‘La Nación´ que revisarán celular de su hijo para investigar si ‘bullying’ tuvo que ver con fallecimiento

Por Fernanda Matarrita Chaves
El MEP solicitó informes al Liceo Samuel Sáenz Flores luego del fallecimiento del estudiante Ricardo González Rivera.
