Madre desbloqueará celular de alumno del Samuel Sáenz para investigar si ‘bullying’ incidió en muerte de su hijo

Ricardo González Rivera, estudiante de undécimo año del Liceo Samuel Sáenz Flores, decidió dejar este mundo el 31 de octubre. Su madre, Rose Mary Rivera, desbloqueará en unos días el celular del muchacho para investigar si el bullying que habría sufrido este año y que denunciaron sus compañeros incidió en la muerte del estudiante.

En entrevista con La Nación, la madre comentó que ella cree que al menos un 50% de las razones que motivaron a su hijo a dejar de vivir pueden estar relacionadas con el acoso que durante este año habría experimentado el muchacho y del que decenas de personas hablan en redes sociales. También cuestiona si la depresión que le diagnosticaron a Ricardo pudo influir.

“Nosotros nos dimos cuenta del bullying que sufría Ricardo porque unos compañeros fueron los que denunciaron la situación. Ni siquiera fue mi hijo el que lo hizo. Nosotros nos dimos cuenta hace como tres meses atrás. Él nunca nos dijo nada”, confió la madre.

Sin embargo, comentó que por ahora no puede afirmar que el bullying fuera la razón y que ella y su esposo esperarán unos días para vivir su luto y posteriormente revisar el teléfono de Ricardo y allí descubrir qué hay detrás del fallecimiento de su hijo menor.

“Lo tenían amenazado”

La madre cuenta que su hijo era un joven muy tranquilo y silencioso. Este 2025 le diagnosticaron depresión y recibía atención psicológica y tratamiento médico. El joven estaba triste porque en el 2024 perdió el año y se sentía muy solo.

A esto, cuenta la mamá, se sumó lo que su hijo habría estado viviendo en el colegio y de lo que se dio cuenta en meses recientes cuando la llamaron del centro educativo para hablar de lo que los compañeros habían expuesto, sobre el acoso que en apariencia vivía Ricardo: lo molestaban y hasta le tomaban fotos para burlarse de él.

Cuando los padres hablaron con su hijo, él solamente dijo que era algo a lo que no le daba importancia.

La madre narra que cuando las autoridades del colegio le preguntaron a Ricardo por lo que estaba viviendo, el joven lo negó. Recientemente, la mamá se enteró que es que en apariencia a Ricardo los estudiantes que lo molestaban lo amenazaron y le dijeron que si hablaba de lo que le hacían “lo iban a agarrar a patadas”.

Este medio está a la espera de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) se refiera al caso. El departamento de prensa afirmó que esperan tener información cerca de la 1. p. m.

