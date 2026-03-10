MEP se pronuncia tras asesinato de colegial en Liberia

El Ministerio de Educación Pública nos debe un plan concreto, constructivo y orientado a resultados. No uno destructivo.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, se pronunció tras el asesinato de un estudiante en Liberia por parte de otro compañero.

“Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve a todos como país”, afirmó el jerarca un día después del hecho ocurrido el lunes 9 de marzo.

La víctima fue identificada como Liam Rivas Quesada, de 18 años, y el sospechoso de cometer el homicidio es un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz.

“Una responsabilidad de toda la sociedad”

Sánchez agregó que el MEP cuenta con diferentes instancias que trabajan en la prevención y atención de la violencia, no obstante, recalcó que la violencia es un fenómeno multifactorial que debe enfrentarse más allá de las aulas.

“Como país debemos enfrentarlo juntos. Los estudiantes pasan menos del 15% de su tiempo en los centros educativos durante todo el año, por eso la formación en valores, respeto y convivencia también se construye en el hogar, en la familia y en la comunidad”, comentó.

El ministro agregó que “aunque la educación pública trabaja para prevenir estas situaciones”, afirmó que proteger a los jóvenes es una responsabilidad de toda la sociedad.

En su mensaje, el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) reiteró que el crimen ocurrió fuera del centro educativo y que actualmente el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Asimismo, agregó que coordinan con la Dirección Regional de Educación de Liberia para ofrecer acompañamiento a la comunidad educativa, tras el “impacto emocional” que el hecho pudo generar.