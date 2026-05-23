MEP revela en qué nivel educativo se regalará la mayoría de los 100.000 álbumes Panini y cubos de postales del Mundial

Tras una alianza del MEP con grupo DIPO, 100.000 estudiantes recibirán un álbum del Mundial 2026 con su respectivo cubo de postales.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ya definió en qué nivel educativo se repartirá la mayoría de los 100.000 álbumes Panini con su respectivo cubo de stickers del Mundial de la FIFA 2026.

Si bien el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, comentó que el material se repartirá entre todos los niveles, afirmó que la entrega se realizará principalmente en escuelas: la mayoría de alumnos beneficiados serán estudiantes de primaria.

El jerarca reiteró que el Ministerio no está invirtiendo dinero en esta iniciativa y que se trata de un convenio con grupo DIPO.

Tras una consulta de La Nación sobre el tema que ha generado controversia, Sánchez afirmó que, aunque están revisando la lista de los centros educativos en los que se entregará el álbum, aun no puede brindar el detalle de cuántos son y cuáles. Eso sí, dijo que habrá reparto en todas las provincias y reiteró que, en cada institución elegida, se le dará el regalo a cada uno de los estudiantes.

“Tenemos una lista que estamos validando por temas de logística; ellos (grupo DIPO) van a ir a dejar los paquetes. (el proceso); todo debe de ser muy cuidadoso para evitar que exista un mal uso”, señaló.

En sus declaraciones, el jerarca dejó saber que los álbumes y cubos llegarán a sitios que no sean de complejidad logística.

“Si pongo todo en Talamanca, tampoco es tan sencillo, pero sí va a estar en todas las provincias en zonas en las que sea razonable llevarlo y en las que haya caminos”, contó.

También, dijo que posiblemente la semana entrante se definirán las escuelas en las que se hará la entrega.

“Entre lunes y martes, creería que tendremos la lista de centros educativos, la logística de entrega y forma de cómo se va a entregar, que va a ser en un paquete para que no esté separado el álbum del cubo y, además, definir el control y seguimiento, así como quién va a firmar el recibido.

"Estamos viendo el mecanismo, no podemos decirle al director que aquí está este paquete y que le entregue a todos”, detalló.

Sánchez adelantó que entre los centros seleccionados habrá grandes y pequeños.

En la imagen, de traje, aparece el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, recibiendo un álbum. (MEP/MEP)

¿Cómo garantizar que los álbumes lleguen a los estudiantes?

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo, la pasión futbolística provoca que el álbum sea un producto muy apetecido por personas de todas las edades. El propio jerarca afirmó que hay personas que le han solicitado postales. Por ello, se consultó cómo hará el ministerio para garantizar que el producto donado llegue a los alumnos.

Aunque grupo DIPO hará la repartición, el MEP sí estará al tanto de los registros de control de entrega. Aseguró que ningún funcionario del Ministerio tendrá acceso a los materiales coleccionables.

“Vamos a tener que comunicar que si un chiquito ve que un docente se deja uno, que lo demande. No es para el docente”, dijo.

Asimismo, aseguró que desde el MEP todo estará monitoreado, sobre todo en caso de que haya estudiantes que no quieran recibir el regalo que está valorado en cerca de ¢70.000.