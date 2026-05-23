El País

MEP revela en qué nivel educativo se regalará la mayoría de los 100.000 álbumes Panini y cubos de postales del Mundial

Ministro de Educación comentó cómo se realizará la distribución para garantizar que los álbumes y los stickers lleguen solamente a los estudiantes

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la gran final del Mundial 2026. Aquí, durante la presentación el álbum Panini oficial para este torneo.
Tras una alianza del MEP con grupo DIPO, 100.000 estudiantes recibirán un álbum del Mundial 2026 con su respectivo cubo de postales. (DAVE KOTINSKY/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPÁlbum PaniniMundial 2026
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.