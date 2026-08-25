MEP mantiene 12 centros educativos cerrados por lluvias: vea la lista

El MEP reportó 12 escuelas y colegios con suspensión parcial de lecciones este martes 25 de agosto en cuatro regiones educativas.

Las lluvias que afectan distintas zonas de Costa Rica mantienen cambios en el funcionamiento de varios centros educativos. El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este martes 25 de agosto que 12 escuelas y colegios continúan con suspensión parcial de lecciones en cuatro direcciones regionales del país.

La medida afecta centros de Turrialba, Sarapiquí, Guápiles y zona norte norte. El MEP tomó la decisión con base en los reportes de las Direcciones Regionales de Educación y las verificaciones realizadas en las comunidades afectadas.

La situación cambió durante las últimas horas. Según el Ministerio, algunos centros de Sarapiquí mejoraron sus condiciones, mientras las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana provocaron nuevas afectaciones en establecimientos de la Dirección Regional de Educación zona norte norte. La institución citó como referencia los reportes del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estos son los 12 centros educativos que continúan cerrados

El reporte oficial, actualizado a las 9 a. m. de este martes, identifica cada escuela y colegio que permanece cerrado. La zona norte norte concentra la mayor cantidad, con cinco establecimientos.

Estudiantes deberán continuar proceso educativo

Durante el periodo de suspensión, los centros que permanecen cerrados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar el protocolo institucional correspondiente. El objetivo es mantener la continuidad del proceso educativo mediante las alternativas disponibles, según indicó el MEP.

El Ministerio señaló que las Direcciones Regionales de Educación mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y de acceso a los establecimientos. La revisión continuará especialmente en las zonas donde persisten las lluvias.

Las lecciones presenciales se retomarán cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal.