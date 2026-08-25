El País

MEP mantiene 12 centros educativos cerrados por lluvias: vea la lista

La suspensión de lecciones se concentra en cuatro regiones educativas, con la zona norte norte como la más afectada por las lluvias

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Por Silvia Ureña Corrales
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Inundación en escuela La Colina
El MEP reportó 12 escuelas y colegios con suspensión parcial de lecciones este martes 25 de agosto en cuatro regiones educativas. (Dalis Segura/Dalis Segura)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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