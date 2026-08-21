El País

MEP aumenta de 105 a 145 los centros educativos con lecciones suspendidas debido a afectaciones por lluvias

La suspensión de lecciones se mantendrá mientras las autoridades revisan las condiciones de acceso y seguridad en las zonas afectadas

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Por Silvia Ureña Corrales
Inundación en escuela La Colina
Muchos centros educativos fueron afectados por inundaciones. El MEP revisará accesos e infraestructura antes de autorizar la reapertura. (Dalis Segura/Dalis Segura)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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