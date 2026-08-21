MEP aumenta de 105 a 145 los centros educativos con lecciones suspendidas debido a afectaciones por lluvias

Muchos centros educativos fueron afectados por inundaciones. El MEP revisará accesos e infraestructura antes de autorizar la reapertura.

Las condiciones del tiempo mantienen alterado el curso lectivo en varias zonas del país. El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó de que 145 centros educativos mantendrán la suspensión de lecciones este viernes 21 de agosto, debido a problemas de acceso y otras afectaciones causadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

La cifra aumentó en 40 centros educativos con respecto al reporte anterior, que contabilizaba 105. El MEP atribuyó el incremento al deterioro de las condiciones en algunos sectores, principalmente en Guápiles, Turrialba y la zona norte norte.

El reporte incluye instituciones de seis direcciones regionales de Educación. Guápiles concentra la mayor cantidad con 85 centros afectados. Le siguen Sarapiquí, con 39; Turrialba, con 12; Limón y zona norte norte, con cuatro cada una; y Sulá, con uno.