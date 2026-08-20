MEP mantendrá cerrados 105 centros educativos este 20 de agosto: esta es la lista por región

El MEP mantendrá suspendidas las clases en 105 centros de seis direcciones regionales y continuará con la revisión de las condiciones. Imagen con fines ilustrativos.

Las condiciones del tiempo obligaron a suspender las clases en cientos de centros educativos durante los últimos días. Sin embargo, una mejoría permitió reducir de forma considerable la cantidad de instituciones afectadas. Para este jueves 20 de agosto, 105 centros educativos permanecerán cerrados en seis direcciones regionales del país, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La cifra bajó de 473 a 105 centros después de que las direcciones regionales de educación revisaron la infraestructura, los accesos y las condiciones del entorno. El MEP indicó que las clases se reanudaron en los lugares donde determinó que existían condiciones seguras para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los cierres se concentran principalmente en Guápiles y Sarapiquí. La Dirección Regional de Guápiles registra 50 centros con suspensión de lecciones, mientras que Sarapiquí suma 38. Limón mantiene 12; Turrialba y Zona Norte Norte, dos cada una; y Sulá, uno.

Estos son los centros educativos que permanecerán cerrados

En la Dirección Regional de Guápiles, el MEP reportó 50 instituciones con suspensión de lecciones. La lista incluye escuelas, liceos, colegios técnicos y centros de educación para adultos.

Los centros son: Escuela San Rafael (Guápiles), Liceo Experimental Bilingüe de Pococí, Liceo San Rafael (La Colonia), Colegio Técnico Profesional de Pococí, Escuelas de las Bajura de Cariari, Escuela Los Ángeles, Escuela Hojancha, Escuela IDA Corobicí, Escuela Formosa, Escuela Astúa Pirie, Escuela Campo 4, Escuela Campo 2 y Escuela Carolina.

También permanecerán cerradas la Escuela Zurquí, Escuela África, Escuela Pocora Sur, Escuela Nuevo Amanecer, Escuela Las Colinas, Escuela El Carmen, Escuela Los Lirios, Escuela La Guaira, Escuela La Manudita, Escuela El Bosque, Escuela El Edén, Escuela El Hogar, Escuela Juan Ferraro Dobles, Escuela Iroquois, Escuela María Hidalgo Hidalgo y Escuela Manuel María Gutiérrez. Todos estos centros forman parte del reporte de Guápiles.

La lista continúa con Escuela Parismina, Escuela Líder de Pocora, Escuela Carlos Chacón Chavarría, Escuela La Perla, Escuela Macadamia, Escuela Los Naranjos, Liceo de Pocora, CTP Guácimo, el Nocturno de Guácimo, Nocturno de Pocora, Cindea de Guácimo y sus satélites, Centro de Enseñanza Especial y Académico de Guácimo.

Otros ocho centros completan los 50 cierres de esta regional: Escuela Barra de Colorado Norte, Escuela Barra de Colorado Sur, Puerto Lindo, Liceo Colorado, Escuela Los Ángeles (Río Jiménez), Escuela El Camaroncito, CTP Agroportica y Liceo Ticabán.

Sarapiquí concentra otros 38 cierres

La Dirección Regional de Sarapiquí registra 38 centros cerrados, la segunda cantidad más alta del reporte del MEP.

La lista incluye Liceo La Virgen, San Francisco, La Esperanza de Puerto Viejo, Las Delicias, Remolinitos, La Delia, La Unión del Toro, Boca del Toro, Los Ángeles del Río, San José de Sarapiquí, Tambor, Copalchí, Liceo Rural Unión del Toro, Liceo Rural La Cureña y Caño Masaya.

También aparecen IDA Caño Negro, La Tigra, Bella Vista, Fátima, El Progreso, Los Lirios, El Álamo, Boca La Ceiba, El Achiote, IDA La Gata, La Aldea, Chimurria, Los Arbolitos, San Antonio, Delta, Lagunilla, La Esperanza del Río Colorado, IDA Jerusalén y Pueblo Nuevo.

Cuatro liceos completan la lista regional: el Liceo Rural Salvador D. O., Liceo Rural Los Arbolitos, Liceo Rural La Aldea y Liceo Rural La Gata.

Limón mantiene 12 centros sin lecciones

En la Dirección Regional de Limón permanecen cerrados 12 centros educativos: Escuela San Cecilio, Escuela Asunción, Escuela La Colina, Escuela Barra de Pacuare, Escuela Barra de Parismina, Escuela Ciudadela Las Flores, Escuela Montecristo, Escuela La Lucha, Escuela Imperio, Escuela Caño Blanco, Liceo Rural Barra de Parismina y Escuela Altos de Bonilla.

Turrialba, Sulá y zona norte norte también registran cierres

La Dirección Regional de Turrialba mantiene dos centros cerrados: Bajo Pacuare y Bukeri. En Sulá, la suspensión se mantiene en el CTP Talamanca.

En Zona Norte Norte permanecerán sin lecciones la Escuela Caño Castillo y la Escuela Escalera. Con estas instituciones se completan los 105 centros incluidos en el reporte oficial.

El MEP explicó que las direcciones regionales mantendrán el monitoreo de las condiciones y comunicarán cualquier cambio que implique suspender o reanudar las clases. Las disposiciones pueden modificarse ante variaciones que representen un riesgo para las comunidades educativas.

La institución pidió a estudiantes, familias y funcionarios consultar los canales oficiales del MEP, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). También recomendó evitar desplazamientos innecesarios hacia los centros donde continúa la suspensión de lecciones.