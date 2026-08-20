El País

MEP mantendrá cerrados 105 centros educativos este 20 de agosto: esta es la lista por región

El número de centros sin lecciones bajó de 473 a 105; Guápiles y Sarapiquí concentran la mayoría de las instituciones afectadas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El MEP mantendrá suspendidas las clases en 105 centros de seis direcciones regionales y continuará con la revisión de las condiciones. Imagen con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMEPlluvias
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.