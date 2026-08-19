El País

MEP actualiza lista de centros educativos que continuarán cerrados este 19 de agosto: son 225

Guápiles concentra la mayor cantidad de instituciones de la lista, que también incluye centros de zona norte, Cartago, Turrialba y Limón. Consulte el detalle completo de los centros educativos

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Por Silvia Ureña Corrales
Inundación en escuela La Colina
El reporte actualizado incluye 225 escuelas y colegios que continuarán cerrados en cinco direcciones regionales del país. (Dalis Segura/Dalis Segura)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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