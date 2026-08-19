MEP actualiza lista de centros educativos que continuarán cerrados este 19 de agosto: son 225

El reporte actualizado incluye 225 escuelas y colegios que continuarán cerrados en cinco direcciones regionales del país.

La suspensión de lecciones se mantiene en distintas comunidades del país. El Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó este martes 18 de agosto la lista de 225 centros educativos que continuarán cerrados.

Las fuertes lluvias que afectan al país llevaron al MEP a mantener la medida preventiva que alcanza a miles de estudiantes.

El documento incluye instituciones de las direcciones regionales de Guápiles, Zona Norte Norte, Cartago, Turrialba y Limón. La mayor cantidad corresponde a Guápiles, con 131 centros educativos.