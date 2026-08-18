MEP mantendrá 990 centros educativos cerrados este 18 de agosto por efectos de onda tropical

Las fuertes lluviosas que afectan al país llevaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) a mantener una medida preventiva que alcanza a miles de estudiantes.
Un total de 990 centros educativos permanecerán cerrados ante el ingreso de la onda tropical N.° 33 y sus sus posibles efectos en regiones del país, ya afectados por las lluvias de los últimos días.
El MEP explicó que tomó la medida debido a las condiciones meteorológicas previstas y a la alerta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Las regiones con más instituciones cerradas son Limón, con 285 centros; Turrialba, con 216; Guápiles, con 139; Sarapiquí, con 138, y Sulá, con 110. Estas cinco regiones concentran 888 de los 990 establecimientos afectados.
La suspensión también alcanza a 48 centros de zona norte-norte, 38 de San Carlos, 11 de Cartago, tres de Heredia y dos de Grande de Térraba, según la actualización divulgada por el Ministerio este 17 de agosto.
Lista de centros educativos por que no tendrán lecciones este martes
Limón: Todos los 285
Sarapiquí
- Cariblanco
- Corazón de Jesus
- Luis Demetrio Tinoco
- San Gerardo
- San Rafael Abajo
- Ujarrás
- Tirimbina
- San Isidro
- Chilamate
- Bajos de Chilamate
- San Vicente
- Los Ángeles
- Monte Lirio
- Cindea San Miguel
- Alfredo Miranda
- La Sonora
- Ida Sarapiquí
- Kay Rica
- Llano Grande
- Las Palmitas
- Pueblo Nuevo
- San Ramón
- Claudio Lara Campos
- Virgen del Socorro
- República Trinidad y Tobago
- Río Magdalena
- Liceo La Virgen
- Liceo Rural San Juan Pangola
- La Lucha
- Linda Vista
- Liceo El Paraíso
- Las Vegas del Río Sucio
- Asentamiento Chirripó
- IDA Otoya
- Los Ángeles
- Juan Santamaría
- Colonia Villalobos
- IDA Cartagena
- San Bernardino
- Finca Dos
- Finca Agua
- Finca Uno
- Finca Seis
- Finca Cuatro
- Finca Ocho
- Finca Diez
- Finca Tres
- Finca Cinco
- Finca Siete
- Finca Once
- Liceo Río Frío
- Colegio Nocturno Río Frío
- El Carmen
- Liceo Ambientalista
- Liceo Rural Islas del Chirripó
- Colegio Humanístico de Sarapiquí
- San Francisco
- La Esperanza de Puerto Viejo
- Las Delicias
- Javillos
- Remolinitos
- Cristo Rey
- Estero Grande
- La Delia
- La Unión del Toro
- Boca del Toro
- Los Ángeles del Río
- El Muelle
- Líder Puerto Viejo
- El Naranjal
- La Trinidad Puerto Viejo
- San José de Sarapiquí
- IDA La Chiripa
- La Guaria
- Colegio Técnico Profesional Puerto Viejo
- Rojomaca
- Tambor
- Copalchí
- Colegio Nocturno de Puerto Viejo
- Liceo Rural Unión del Toro
- Liceo Rural La Cureña
- Caño Masaya
- Ticari
- La Isla
- IDA La Paz
- Nogal
- Colonia Nazareth
- IDA Caño Negro
- El Cruce
- Buenos Aires
- La Esperanza
- Flaminia
- IDA El Palmar
- La Platanera
- La Tigra
- IDA Huetar
- Cubujuquí
- Santa Eduviges
- La Conquista
- Cindea Puerto Viejo
- El Bambú
- Liceo Rural La Conquista
- Liceo Rural Las Colonias
- Liceo Experimental Bilingüe
- Bella Vista
- Fátima
- El Progreso
- Los Lirios
- Malinche
- El Álamo
- Coyol
- Boca La Ceiba
- Lindo Sol
- El Achiote
- IDA La Gata
- La Aldea
- El Gaspar
- Chimurria
- Los Arbolitos
- El Jardín
- Zapote
- San Antonio
- San José de Río Sucio
- Delta
- Lagunilla
- Escuela San Julián
- La Esperanza del Río Colorado
- IDA Jerusalén
- Pueblo Nuevo
- Las Orquídeas
- Liceo Rural Salvador D.O
- Liceo Rural Los Arbolitos
- Liceo Rural La Aldea
- Liceo Rural San Julián
- Liceo Rural Las Marías
- Liceo Rural La Gata
- Liceo Rural Unión del Toro
- Liceo San José Rio
Sulá
- Patiño
- Katuir
- Bambú
- Chase
- Suretka
- Meleruk
- Bribri
- Akberie
- Këköldi
- Shiroles
- Watsi-Volio
- Rancho Grande
- CTP de Talamanca
- Sand Box
- Cindea Bribri-Central
- Meleruk II
- Colegio Indígena Shiroles
- Cindea Suretka
- Cindea Keköldi
- Bernardo Drüg Ingerman
- Duchäbli
- Altos Kachabli
- Suiri
- Katsi
- Dururpe
- Boca Uren
- Soki
- Namu Wokir
- Yorkin
- Shuabb
- Colegio Sulayöm
- Alto Uren
- Bris
- Duriñak
- Alto Katsi
- Liceo Rural Yorkin
- Liceo Rural Katsi
- Nocturno de Amubri
- Escuela Dababli
- Santo Tomas
- Sibödi
- Coroma
- Bajo Coen
- Mojoncito
- Sepecue
- Orochico
- Colegio Sepecue
- Alto Coen
- Swakbli
- Orochico 2
- Wawet
- Liceo Rural Coroma
- Cindea Sepecue
- Gavilán Canta
- Sibuju
- China Kicha
- San Vicente
- San Miguel
- Liceo Rural Usekla
- Monte de Sión
- Los Ángeles
- Bisöla
- Jäbëjuktö
- Düchiribata
- Bleitö
- Jäktökölo
- Kowa
- Progreso
- Liceo Rural China Kicha
- Alto Cohen
- Gavilán
- Calveri
- Boca Cohen
- Isla Cohen
- Jabuy Kekoldy
- Cerere
- Vesta
- Bajo Bley
- Liceo Rural Gavilan
- Bellavista
- Liceo Indígena Boca Cohen
- Moi
- Cartago
- Kunabri
- Arroz Itäri
- Bajo Cohen
- Nimari
- Bajo Bley Sur
- Kuchey
- Liceo Rural Alto Cohen
- Cindea Nakelkala
- Escuela Suruy
- Escuela Bitarkala
- Namaldi
- Palmera
- Pozo Azul
- Serinach
- Jameikäri Yoksoro
- Chumico
- Punta de Lanza
- Dueri
- Liceo Rural Namaldi
- Liceo Rural Palmera
- Cerro Azul
- Alto Palmera
- Tsini Kicha
- Toloksaco
- Liceo Rural Nairi Awari
- Escuela Tsirikbata
- Escuela Nimari
Zona norte norte
- Escuela El Carmen
- Escuela Pastastillo
- Escuela San Juan
- Escuela La Flor
- Escuela Santa Fe
- Escuela Caño Ciego
- Escuela Montealegre
- Escuela Gallo Pinto
- Escuela San Luis
- Escuela El Corozo
- Escuela Puerto Nuevo
- Escuela Samen
- Escuela San José de Buena Vista
- Escuela San Pablo
- Escuela El Combate
- Escuela La Trocha
- Escuela Pueblo Nuevo
- Escuela Cachito
- Escuela San Humberto
- Escuela Caño Castilla
- Escuela Escalera
- Escuela Timacar
- CTP Guatuso
- Escuela Arco Iris
- Escuela Las Nubes
- Escuela Coquital
- Escuela Isla Chica
- Escuela Punta Cortés
- Escuela Santa Fe
- Escuela El Cruce
- Escuela Las Cuacas
- Escuela Las Delicias
- Escuela San Gerardo
- Escuela Medio Queso
- Liceo R. Las Nubes
- Liceo Coquital
- Liceo R. Medio Queso
- Escuela Cananeo
- Escuela Caño Rito
- Escuelas Las Marías
- Escuela Sabogal
- Escuela La Unión
- Lic. Rural San Jorge
- Escuela Santa Esperanza
- Escuela Colonia Guanacaste
- Escuela El Coyol
- Escuela San Humberto
- Escuela Caño Castillo
Cartago
- Escuela Buena Vista (Alvarado)
- Escuela Buenos Aires (Alvarado)
- Escuela San Rafael de Irazú (Alvarado)
- Escuela La Pastora (Alvarado)
- Escuela Alberto González Soto (Alvarado)
- Escuela Encarnación Gamboa (Alvarado)
- CTP de Pacayas (Alvarado)
- Escuela San Pablo (Oreamuno)
- Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos (Alvarado)
- Escuela Guillermo Rodríguez (Alvarado)
- Escuela Llano Grande (Alvarado)
Heredia
- Escuela Julia Fernández Rodríguez
- Escuela San Rafael de Vara Blanca
- Liceo Rural de Vara Blanca
San José norte
- Escuela Monserrat
Grande de Térraba
- Escuela Drake
- Escuela Coquito
Turrialba
- Atirro
- La Esperanza
- Lourdes
- Yolanda
- San Miguel
- El Congo
- El Sitio
- La Gloria
- Oriente
- Los Alpes
- Plaza Vieja
- Manuel Jiménez de la Guardia
- Dr. Carlos Luis Valverde Vega
- El Humo
- María Auxiliadora
- Marco Aurelio Pereira Ramírez
- Cecilio Lindo Morales
- Dr. José María Castro Madriz
- Eduardo Peralta Jiménez
- Liceo Hernán Vargas Ramírez
- Liceo Tucurrique
- Colegio Ambientalista de Pejibaye
- Cindea Pejibaye-Juan Viñas
- Cindea Pejibaye (Satélite)
- Cindea Tucurrique (Satélite)
- Escuela de Música
- Jardín de Niños Tirrialab
- Escuela San Rafael
- Escuela El Recreo
- Escuela La Margoth
- Escuela Las Américas
- Escuela Mariano Cortés Cortés
- Escuela Murcia
- Escuela Jenaro Bonilla Aguilar
- Escuela Juana Dennis Vives
- Escuela Nuestra Señora de Sión
- Escuela Rafael Fuentes Piedra
- Escuela San Juan Sur
- Escuela Laboratorio
- Instituto Educación Tlba. Dr. Clodomiro Picado Twight
- Liceo Experimental Bilingüe Turrialba
- Centro de Enseñanza Especial Turrialba
- Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel
- Cindea Satélite Santa Cruz
- Cindea Satélite San Juan Norte
- Cindea Dr. Clodomiro Picado
- Cindea Turrialba
- Caipad
- Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar Obando
- Coned
- Centro Educativo Jorge Debravo
- Catie
- El Progreso
- Canadá
- La Flor
- Pilón
- Chitaría
- Rafael Araya Segura
- El Sol
- Eslabón
- Enrique Pacheco Aguilar
- Jabillos
- Asentamiento Yama
- La Guaria
- Mollejones
- Pacayitas
- Pacuare
- Las Pavas
- Blas Solano Pérez
- Ignacio Fuentes Molina
- San Pablo
- San Vicente
- El Carmen
- CTP La Suiza
- Liceo Tres Equis
- Liceo Rural Pacayitas
- Aquiares
- Calle Vargas
- San Rafael
- San Rafael
- Francisco Bonilla Wepol
- Bonilla
- Guayabo
- La Dominica
- El Carmen
- Sitio de las Abras
- Sitio de las Abras
- La Esmeralda
- La Esmeralda
- La Pastora
- La Pastora
- La Pastora
- La Reunión
- Verbena Norte
- Julia Fernández Rodríguez
- Santa Cruz
- Santa Rosa
- Upe El Torito
- Verbena Sur
- El Volcán
- Las Virtudes
- San Juan Bosco
- Santísima Trinidad
- Cien Manzanas
- El Silencio
- Grano de Oro
- Jicotea
- Rodolfo Herzog Müller
- Las Colonias
- Las Nubes
- Mata de Guineo
- Pacuare
- Tayutic
- Santubal
- San Joaquín
- San Martín
- Santa Cristina
- San Francisco
- Bajo Pacuare
- Liceo Rural San Joaquín
- Liceo Rural Grano de Oro
- Cindea Tayutic
- Blöriñak
- Kabebata
- Shikiari
- Sinoli
- Ñariñak
- Koiyaba
- Järëi
- Villa Damaris
- Shukebashari
- Shikiari-Täwä
- Uká Tipëi
- China Kicha
- Tkak-Ri
- Tkanyäka
- Jakkjuäbata
- Guayaba Yäkä
- Suëbata
- Jamaritawa
- Liceo Rural Kabebata
- Ñuka-Kicha
- Ulujeriñak
- Liceo Rural Shikabali
- Liceo Rural Jak Ksari
- Liceo Rural Tsirururi
- Alto Almirante
- Bayei
- Tsipirí
- Tsiniclari
- Sarcli
- Jak Tain
- Bayeiñak
- Jokbata
- Nimariñak
- Shinabla
- Nimari Tawa
- Tsipiriñak
- Karko
- Shordi
- Tsiobata
- Bukeri
- Dikeklariñak
- Duseriñak
- Dorbata
- Liceo Rural Roca Quemada
- Cöcotsakubata
- Taklak Yaka
- Duchari
- Tamiju
- Juito
- Escuela Alto Varas
- Escuela Azul
- Escuela Carlos Luis Castro Arce
- Escuela Carmen Lyra
- Escuela San Martín
- Escuela Cimarrón
- Escuela Colonia Guayabo
- Escuela El Seis
- Escuela La Orieta
- Escuela Dulce Nombre
- Escuela Dr. Valeriano Fernández Ferraz
- Escuela El Cas
- Escuela Palomo
- Escuela Peralta
- Escuela La Fuente
- Escuela Santa Teresita
- Escuela Guayabo Abajo
- Escuela San Ramón
- Escuela Jorge Rossi Chavarría
- Liceo Santa Teresita
- Escuela Jäkui
- Escuela Sikua Ditsä
- Escuela Sharabata
- Escuela Ksariñak
- Escuela San Agustín
- Escuela Tulësi
- Escuela Tsimari
- Escuela Yöldi Kicha
- Escuela Manzanillo
- Escuela Paso Marcos
- Escuela Sëlikö
- Escuela Tsirbaklä
- Escuela Jamo
- Escuela Kjalari
- Escuela Jakkue
- Escuela Tolok Kicha
- Escuela Jala Kicha
- Escuela Ñoribata
- Escuela Kaberi
- Escuela Sulaj’u
- Escuela Konobata
- Escuela Ksarabata
- Escuela Blujuriñak
- Liceo Rural Kjakuo Sulo
- Liceo Rural Uluk Kicha
San Carlos
- Escuela El Rubí
- Escuela Vasconia
- Escuela Castelar
- Escuela Boca Tapada
- Liceo Rural Boca Tapada
- Escuela La Pradera
- Escuela Sector Este Boca del Río San Carlos
- Escuela Santa Ana Cureña
- Escuela Santa Lucía
- Liceo Rural Boca del Río San Carlos
- Liceo El Saíno
- Escuela El Saíno
- Escuela Bonanza
- Escuela Ulima
- Escuela Barrio Los Ángeles
- Escuela Boca del Río San Carlos
- Escuela Chaparrón
- Escuela Yucatán
- Escuela Santa María
- Escuela San Andrés
- Escuela Tres y Tres
- Escuela San Bosco
- Escuela San Martín
- Escuela Juanilama
- Escuela La Luisa
- Escuela San Alejo
- Escuela Cocobolo
- Escuela San Fernando
- Escuela San Vito
- Escuela Paso Real
- Escuela Patastillo
- Escuela El Achiote
- Liceo Capitán Manuel Quirós
- Liceo Rural San Joaquín
- Escuela Llano Verde
- Escuela La Tiricia
- Liceo Rural Banderas
- Escuela Banderas
Guápiles
- Escuela San Jorge
- Escuelas de la Bajura de Cariari
- Escuela Irlanda
- Escuela Los Ángeles
- Escuela El Camaroncito
- CINDEA Río Jiménez (Satélite Los Ángeles)
- Escuela Escocia
- Escuela La Lucha
- Escuela Camarón
- Escuela El Silencio
- Escuela La Aurora
- Escuela San Gerardo
- Escuela Coopemalanga
- Escuela Línea Vieja
- Colegio Rural Línea Vieja
- Colegio de Duacarí
- Cindea Río Jiménez
- Liceo Experimental Bilingüe Río Jiménez
- Escuela Dúrika
- Escuela Cartagena
- Escuela Santa María
- Liceo Rural Cartagena
- Escuela Lomas, Colorado
- Escuela Balsavilles
- Escuela Zurquí
- Escuela África
- Escuela Pocora Sur
- Escuela Nuevo Amanecer
- Escuela Las Colinas
- Escuela El Carmen
- Escuela Los Lirios
- Escuela La Guaira
- Escuela La Manudita
- Escuela El Bosque
- Escuela El Edén
- Escuela El Hogar
- Escuela Juan Ferraro Dobles
- Escuela Iroquois
- Escuela María Hidalgo Hidalgo
- Escuela Manuel María Gutiérrez
- Escuela Parismina
- Escuela Líder de Pocora
- Escuela Carlos Chacón Chavarría
- Escuela La Perla
- Escuela Macadamia
- Escuela Los Naranjos
- Liceo de Pocora
- CTP Guácimo
- Nocturno de Guácimo
- Nocturno de Pocora
- CINDEA de Guácimo y sus Satélites
- Centro de Enseñanza Especial
- Académico de Guácimo
- Escuela Pueblo Nuevo
- Escuela Las Lomas
- Escuela San Cristóbal
- Escuela Las Vegas
- Escuela Agua Fría
- Escuela Río Cascadas
- Escuela Llano Bonito
- Liceo Ambientalista Llano Bonito
- Escuela Aguas Frías
- Escuela El Cruce
- Escuela Los Lagos
- Escuela Buenos Aires
- Escuela IDA La Trinidad
- Liceo San Antonio
- Escuela Roxana
- Barra de Tortuguero
- Barra de Colorado Norte y Sur
- Puerto Lindo
- Caño Zapota
- El Cedral
- Las Colinas
- San Isidro
- CTP Las Palmitas
- Las Orquídeas
- San Rafael
- El Paraíso
- Pavona
- Laguna de Tortuguero
- Liceo Rural Tortuguero
- El Ceibo
- Liceo Experimental Bilingüe de Pococí
- Colegio Técnico Profesional de Pococí
- Escuela Sardina
- Escuela El Millón
- Escuela San Jorge
- Escuela Londres
- Escuela La Maravilla
- Escuela Finca Formosa
- Escuela Nazareth
- Escuela Luis XV
- Escuela El Limbo
- Escuela Mata Limón Este
- Escuela Mata Limón
- Escuela Agrimaga
- Escuela IDA Corobicí
- Liceo Colorado
- Escuela San Ignacio
- Escuela Vegas de Río Palacios
- Escuela Laguna
- Escuela Monte Rey
- Liceo Cuatro Esquinas
- Escuela Finca El Parque
- Escuela La Ilusión Canta Gallo
- Liceo Cuatro Esquinas
- Escuela El Triángulo
- Liceo Rural Palacios
- Escuela El Sota
- Escuela El Maná
- Escuela Cuatro Esquinas
- CTP Agroportica
- Liceo Ticabán
- Escuela Dr. Luis Shapiro
- Cindea Río Jiménez
- Satélite Santa María
- Escuela Tarire
- Escuela El Millón
- Escuela San Jorge
- Escuela Londres
- Escuela La Maravilla
- Escuela Los Ángeles
- Escuela Hojancha
- Escuela IDA Corobici
- Escuela Formosa
- Escuela Astúa Pirie
- Escuela Campo Cuatro
- Liceo de Cariari
- Cindea Cariari
- Escuela Santa Lucía
- Escuela Campo 2
- Escuela Carolina
- Cindea San Antonio del Humo y sus Satélites
- Cindea La Rita
- Escuela El Tajo
- Escuela San Luis
- Escuela Carambola
- Escuela El Aguacate