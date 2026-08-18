MEP mantendrá 990 centros educativos cerrados este 18 de agosto por efectos de onda tropical

Limón registra 285 centros cerrados y Turrialba 216. El MEP hará una nueva valoración este 18 de agosto para definir la reapertura.

Las fuertes lluviosas que afectan al país llevaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) a mantener una medida preventiva que alcanza a miles de estudiantes.

Un total de 990 centros educativos permanecerán cerrados ante el ingreso de la onda tropical N.° 33 y sus sus posibles efectos en regiones del país, ya afectados por las lluvias de los últimos días.

El MEP explicó que tomó la medida debido a las condiciones meteorológicas previstas y a la alerta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las regiones con más instituciones cerradas son Limón, con 285 centros; Turrialba, con 216; Guápiles, con 139; Sarapiquí, con 138, y Sulá, con 110 . Estas cinco regiones concentran 888 de los 990 establecimientos afectados.

La suspensión también alcanza a 48 centros de zona norte-norte, 38 de San Carlos, 11 de Cartago, tres de Heredia y dos de Grande de Térraba , según la actualización divulgada por el Ministerio este 17 de agosto.

Lista de centros educativos por que no tendrán lecciones este martes

Limón: Todos los 285

Sarapiquí

Cariblanco Corazón de Jesus Luis Demetrio Tinoco San Gerardo San Rafael Abajo Ujarrás Tirimbina San Isidro Chilamate Bajos de Chilamate San Vicente Los Ángeles Monte Lirio Cindea San Miguel Alfredo Miranda La Sonora Ida Sarapiquí Kay Rica Llano Grande Las Palmitas Pueblo Nuevo San Ramón Claudio Lara Campos Virgen del Socorro República Trinidad y Tobago Río Magdalena Liceo La Virgen Liceo Rural San Juan Pangola La Lucha Linda Vista Liceo El Paraíso Las Vegas del Río Sucio Asentamiento Chirripó IDA Otoya Los Ángeles Juan Santamaría Colonia Villalobos IDA Cartagena San Bernardino Finca Dos Finca Agua Finca Uno Finca Seis Finca Cuatro Finca Ocho Finca Diez Finca Tres Finca Cinco Finca Siete Finca Once Liceo Río Frío Colegio Nocturno Río Frío El Carmen Liceo Ambientalista Liceo Rural Islas del Chirripó Colegio Humanístico de Sarapiquí San Francisco La Esperanza de Puerto Viejo Las Delicias Javillos Remolinitos Cristo Rey Estero Grande La Delia La Unión del Toro Boca del Toro Los Ángeles del Río El Muelle Líder Puerto Viejo El Naranjal La Trinidad Puerto Viejo San José de Sarapiquí IDA La Chiripa La Guaria Colegio Técnico Profesional Puerto Viejo Rojomaca Tambor Copalchí Colegio Nocturno de Puerto Viejo Liceo Rural Unión del Toro Liceo Rural La Cureña Caño Masaya Ticari La Isla IDA La Paz Nogal Colonia Nazareth IDA Caño Negro El Cruce Buenos Aires La Esperanza Flaminia IDA El Palmar La Platanera La Tigra IDA Huetar Cubujuquí Santa Eduviges La Conquista Cindea Puerto Viejo El Bambú Liceo Rural La Conquista Liceo Rural Las Colonias Liceo Experimental Bilingüe Bella Vista Fátima El Progreso Los Lirios Malinche El Álamo Coyol Boca La Ceiba Lindo Sol El Achiote IDA La Gata La Aldea El Gaspar Chimurria Los Arbolitos El Jardín Zapote San Antonio San José de Río Sucio Delta Lagunilla Escuela San Julián La Esperanza del Río Colorado IDA Jerusalén Pueblo Nuevo Las Orquídeas Liceo Rural Salvador D.O Liceo Rural Los Arbolitos Liceo Rural La Aldea Liceo Rural San Julián Liceo Rural Las Marías Liceo Rural La Gata Liceo Rural Unión del Toro Liceo San José Rio

Sulá

Patiño Katuir Bambú Chase Suretka Meleruk Bribri Akberie Këköldi Shiroles Watsi-Volio Rancho Grande CTP de Talamanca Sand Box Cindea Bribri-Central Meleruk II Colegio Indígena Shiroles Cindea Suretka Cindea Keköldi Bernardo Drüg Ingerman Duchäbli Altos Kachabli Suiri Katsi Dururpe Boca Uren Soki Namu Wokir Yorkin Shuabb Colegio Sulayöm Alto Uren Bris Duriñak Alto Katsi Liceo Rural Yorkin Liceo Rural Katsi Nocturno de Amubri Escuela Dababli Santo Tomas Sibödi Coroma Bajo Coen Mojoncito Sepecue Orochico Colegio Sepecue Alto Coen Swakbli Orochico 2 Wawet Liceo Rural Coroma Cindea Sepecue Gavilán Canta Sibuju China Kicha San Vicente San Miguel Liceo Rural Usekla Monte de Sión Los Ángeles Bisöla Jäbëjuktö Düchiribata Bleitö Jäktökölo Kowa Progreso Liceo Rural China Kicha Alto Cohen Gavilán Calveri Boca Cohen Isla Cohen Jabuy Kekoldy Cerere Vesta Bajo Bley Liceo Rural Gavilan Bellavista Liceo Indígena Boca Cohen Moi Cartago Kunabri Arroz Itäri Bajo Cohen Nimari Bajo Bley Sur Kuchey Liceo Rural Alto Cohen Cindea Nakelkala Escuela Suruy Escuela Bitarkala Namaldi Palmera Pozo Azul Serinach Jameikäri Yoksoro Chumico Punta de Lanza Dueri Liceo Rural Namaldi Liceo Rural Palmera Cerro Azul Alto Palmera Tsini Kicha Toloksaco Liceo Rural Nairi Awari Escuela Tsirikbata Escuela Nimari

Zona norte norte Copiado!

Escuela El Carmen Escuela Pastastillo Escuela San Juan Escuela La Flor Escuela Santa Fe Escuela Caño Ciego Escuela Montealegre Escuela Gallo Pinto Escuela San Luis Escuela El Corozo Escuela Puerto Nuevo Escuela Samen Escuela San José de Buena Vista Escuela San Pablo Escuela El Combate Escuela La Trocha Escuela Pueblo Nuevo Escuela Cachito Escuela San Humberto Escuela Caño Castilla Escuela Escalera Escuela Timacar CTP Guatuso Escuela Arco Iris Escuela Las Nubes Escuela Coquital Escuela Isla Chica Escuela Punta Cortés Escuela Santa Fe Escuela El Cruce Escuela Las Cuacas Escuela Las Delicias Escuela San Gerardo Escuela Medio Queso Liceo R. Las Nubes Liceo Coquital Liceo R. Medio Queso Escuela Cananeo Escuela Caño Rito Escuelas Las Marías Escuela Sabogal Escuela La Unión Lic. Rural San Jorge Escuela Santa Esperanza Escuela Colonia Guanacaste Escuela El Coyol Escuela San Humberto Escuela Caño Castillo

Cartago Copiado!

Escuela Buena Vista (Alvarado) Escuela Buenos Aires (Alvarado) Escuela San Rafael de Irazú (Alvarado) Escuela La Pastora (Alvarado) Escuela Alberto González Soto (Alvarado) Escuela Encarnación Gamboa (Alvarado) CTP de Pacayas (Alvarado) Escuela San Pablo (Oreamuno) Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos (Alvarado) Escuela Guillermo Rodríguez (Alvarado) Escuela Llano Grande (Alvarado)

Heredia Copiado!

Escuela Julia Fernández Rodríguez Escuela San Rafael de Vara Blanca Liceo Rural de Vara Blanca

San José norte Copiado!

Escuela Monserrat

Grande de Térraba Copiado!

Escuela Drake Escuela Coquito

Turrialba

Atirro La Esperanza Lourdes Yolanda San Miguel El Congo El Sitio La Gloria Oriente Los Alpes Plaza Vieja Manuel Jiménez de la Guardia Dr. Carlos Luis Valverde Vega El Humo María Auxiliadora Marco Aurelio Pereira Ramírez Cecilio Lindo Morales Dr. José María Castro Madriz Eduardo Peralta Jiménez Liceo Hernán Vargas Ramírez Liceo Tucurrique Colegio Ambientalista de Pejibaye Cindea Pejibaye-Juan Viñas Cindea Pejibaye (Satélite) Cindea Tucurrique (Satélite) Escuela de Música Jardín de Niños Tirrialab Escuela San Rafael Escuela El Recreo Escuela La Margoth Escuela Las Américas Escuela Mariano Cortés Cortés Escuela Murcia Escuela Jenaro Bonilla Aguilar Escuela Juana Dennis Vives Escuela Nuestra Señora de Sión Escuela Rafael Fuentes Piedra Escuela San Juan Sur Escuela Laboratorio Instituto Educación Tlba. Dr. Clodomiro Picado Twight Liceo Experimental Bilingüe Turrialba Centro de Enseñanza Especial Turrialba Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel Cindea Satélite Santa Cruz Cindea Satélite San Juan Norte Cindea Dr. Clodomiro Picado Cindea Turrialba Caipad Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar Obando Coned Centro Educativo Jorge Debravo Catie El Progreso Canadá La Flor Pilón Chitaría Rafael Araya Segura El Sol Eslabón Enrique Pacheco Aguilar Jabillos Asentamiento Yama La Guaria Mollejones Pacayitas Pacuare Las Pavas Blas Solano Pérez Ignacio Fuentes Molina San Pablo San Vicente El Carmen CTP La Suiza Liceo Tres Equis Liceo Rural Pacayitas Aquiares Calle Vargas San Rafael San Rafael Francisco Bonilla Wepol Bonilla Guayabo La Dominica El Carmen Sitio de las Abras Sitio de las Abras La Esmeralda La Esmeralda La Pastora La Pastora La Pastora La Reunión Verbena Norte Julia Fernández Rodríguez Santa Cruz Santa Rosa Upe El Torito Verbena Sur El Volcán Las Virtudes San Juan Bosco Santísima Trinidad Cien Manzanas El Silencio Grano de Oro Jicotea Rodolfo Herzog Müller Las Colonias Las Nubes Mata de Guineo Pacuare Tayutic Santubal San Joaquín San Martín Santa Cristina San Francisco Bajo Pacuare Liceo Rural San Joaquín Liceo Rural Grano de Oro Cindea Tayutic Blöriñak Kabebata Shikiari Sinoli Ñariñak Koiyaba Järëi Villa Damaris Shukebashari Shikiari-Täwä Uká Tipëi China Kicha Tkak-Ri Tkanyäka Jakkjuäbata Guayaba Yäkä Suëbata Jamaritawa Liceo Rural Kabebata Ñuka-Kicha Ulujeriñak Liceo Rural Shikabali Liceo Rural Jak Ksari Liceo Rural Tsirururi Alto Almirante Bayei Tsipirí Tsiniclari Sarcli Jak Tain Bayeiñak Jokbata Nimariñak Shinabla Nimari Tawa Tsipiriñak Karko Shordi Tsiobata Bukeri Dikeklariñak Duseriñak Dorbata Liceo Rural Roca Quemada Cöcotsakubata Taklak Yaka Duchari Tamiju Juito Escuela Alto Varas Escuela Azul Escuela Carlos Luis Castro Arce Escuela Carmen Lyra Escuela San Martín Escuela Cimarrón Escuela Colonia Guayabo Escuela El Seis Escuela La Orieta Escuela Dulce Nombre Escuela Dr. Valeriano Fernández Ferraz Escuela El Cas Escuela Palomo Escuela Peralta Escuela La Fuente Escuela Santa Teresita Escuela Guayabo Abajo Escuela San Ramón Escuela Jorge Rossi Chavarría Liceo Santa Teresita Escuela Jäkui Escuela Sikua Ditsä Escuela Sharabata Escuela Ksariñak Escuela San Agustín Escuela Tulësi Escuela Tsimari Escuela Yöldi Kicha Escuela Manzanillo Escuela Paso Marcos Escuela Sëlikö Escuela Tsirbaklä Escuela Jamo Escuela Kjalari Escuela Jakkue Escuela Tolok Kicha Escuela Jala Kicha Escuela Ñoribata Escuela Kaberi Escuela Sulaj’u Escuela Konobata Escuela Ksarabata Escuela Blujuriñak Liceo Rural Kjakuo Sulo Liceo Rural Uluk Kicha

San Carlos

Escuela El Rubí Escuela Vasconia Escuela Castelar Escuela Boca Tapada Liceo Rural Boca Tapada Escuela La Pradera Escuela Sector Este Boca del Río San Carlos Escuela Santa Ana Cureña Escuela Santa Lucía Liceo Rural Boca del Río San Carlos Liceo El Saíno Escuela El Saíno Escuela Bonanza Escuela Ulima Escuela Barrio Los Ángeles Escuela Boca del Río San Carlos Escuela Chaparrón Escuela Yucatán Escuela Santa María Escuela San Andrés Escuela Tres y Tres Escuela San Bosco Escuela San Martín Escuela Juanilama Escuela La Luisa Escuela San Alejo Escuela Cocobolo Escuela San Fernando Escuela San Vito Escuela Paso Real Escuela Patastillo Escuela El Achiote Liceo Capitán Manuel Quirós Liceo Rural San Joaquín Escuela Llano Verde Escuela La Tiricia Liceo Rural Banderas Escuela Banderas

Guápiles