El País

MEP mantendrá 990 centros educativos cerrados este 18 de agosto por efectos de onda tropical

Suspensión de lecciones continúa en 10 regiones educativas mientras se evalúan los efectos de la onda tropical N.° 33

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Por Silvia Ureña Corrales
Inundación en escuela La Colina
Limón registra 285 centros cerrados y Turrialba 216. El MEP hará una nueva valoración este 18 de agosto para definir la reapertura. (Dalis Segura/Dalis Segura)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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