MEP lanza mensaje de última hora a docentes antes de la marcha de este miércoles

Sindicatos convocaron a movimiento por reclamos laborales y de presupuesto para educación

Por Sebastián Sánchez
El Ministerio de Educación lanzó un mensaje a los docentes antes de la marcha convocada por los sindicatos para este miércoles 26 de noviembre. Los gremios convocaron a movimiento por reclamos laborales y de presupuesto para educación.
Los sindicatos convocaron a una marcha de educadores para este 26 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)







