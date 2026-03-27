MEP lanza 90 mil becas para capacitar docentes en inteligencia artificial en todo el país

MEP otorgará 90 mil becas para formar docentes en inteligencia artificial con un programa virtual disponible hasta diciembre de 2026.

El avance de la tecnología en la educación impulsa nuevas estrategias de formación docente en Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este viernes 27 de marzo la entrega de 90 mil becas para capacitar a docentes en inteligencia artificial, en alianza con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.).

La iniciativa busca fortalecer las competencias del personal educativo para integrar esta tecnología en el aula. El programa se dirige a docentes, directores y líderes educativos de todo el país, como parte de una estrategia para modernizar el sistema educativo.

El plan de formación será 100% virtual y asincrónico, con una duración de 32 horas. Incluye más de 225 recursos educativos distribuidos en cuatro módulos: fundamentos, herramientas, ética e innovación.

Según información del MEP, el objetivo es que el personal docente pueda aplicar la inteligencia artificial en procesos de enseñanza, personalizar el aprendizaje y mejorar los resultados educativos. La institución sostiene que esta tecnología complementa el trabajo docente y amplía sus capacidades.

El curso estará disponible entre el 27 de abril y el 31 de diciembre de 2026. Este plazo permite a los participantes avanzar a su propio ritmo desde cualquier parte del país, según su disponibilidad.

Las personas inscritas deberán completar un cuestionario por módulo. Para aprobar, se requiere una nota mínima de 8 sobre 10, condición necesaria para obtener el certificado de aprovechamiento.

Quienes finalicen el programa recibirán un certificado con aval digital de Fundepos, Cenecoop R.L. y NextGen Professionals. Este documento respalda la formación en uso educativo de inteligencia artificial.

Las autoridades definieron tres periodos para que el personal interesado pueda completar el proceso de inscripción al programa de formación en inteligencia artificial:

Del 6 al 10 de abril

Del 4 al 8 de mayo

Del 8 al 12 de junio

Las personas interesadas deben realizar el registro en línea mediante el enlace habilitado por la organización. El proceso de matrícula se gestiona a través de la plataforma oficial disponible en: https://cenecoop.net/eventos/j/MX2ELMuQ2W, donde se habilita el acceso a los cupos de becas disponibles para docentes y personal educativo.