El País

MEP lanza 90 mil becas para capacitar docentes en inteligencia artificial en todo el país

MEP ofrece 90 mil becas para capacitar docentes en inteligencia artificial. El programa será virtual, gratuito y estará disponible durante 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
El programa Mujeres Financieramente Empoderadas ofrecerá 250 becas con cursos, charlas y asesorías para mujeres de todo Costa Rica.
MEP otorgará 90 mil becas para formar docentes en inteligencia artificial con un programa virtual disponible hasta diciembre de 2026. (Canva stock /Julio Lopez de Pexels / Karola G de Pexels)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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